/शिमला पुलिस का अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, दो मामलों में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

जांच के दौरान मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल में खुलासा हुआ कि बरामद हेरोइन लुधियाना निवासी साहिल शर्मा से खरीदी गई थी. पुलिस को ऑनलाइन भुगतान, कॉल रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले. इसके आधार पर पुलिस टीम ने 18 जुलाई को लुधियाना में दबिश देकर मुख्य सप्लायर साहिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से चोरी, स्नैचिंग और आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं.