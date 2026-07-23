/शिमला पुलिस का अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, दो मामलों में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

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Shimla News: जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेज के जरिए मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. एएसपी सिटी मेहर पंवार ने बताया कि इस कार्रवाई से अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस अब केवल तस्करों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है.
21 ग्राम हेरोइन मामले में लुधियाना से दबोचा मुख्य सप्लायर
पहला मामला सदर थाना शिमला में दर्ज एफआईआर संख्या 87/2026 से जुड़ा है. 15 जुलाई को स्पेशल सेल ने एक होटल में छापेमारी कर लुधियाना निवासी सागर सिंह, आकाश और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से करीब 21 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी.
जांच के दौरान मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल में खुलासा हुआ कि बरामद हेरोइन लुधियाना निवासी साहिल शर्मा से खरीदी गई थी. पुलिस को ऑनलाइन भुगतान, कॉल रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले. इसके आधार पर पुलिस टीम ने 18 जुलाई को लुधियाना में दबिश देकर मुख्य सप्लायर साहिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से चोरी, स्नैचिंग और आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं.
अमृतसर से दूसरे सप्लायर की गिरफ्तारी
दूसरा मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र का है। 20 जुलाई को नाकाबंदी के दौरान अमृतसर निवासी मनिन्दर सिंह के कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह नशा अमृतसर निवासी सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल से खरीदा था.
जांच के बाद पुलिस टीम अमृतसर पहुंची और आरोपी की निशानदेही पर मेराकोट रोड स्थित स्थान से सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने उसे इस मामले से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया.
2026 में 59 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, 75 नेटवर्क ध्वस्त
जिला पुलिस शिमला के मुताबिक वर्ष 2026 में नशा तस्करी के खिलाफ बैकवर्ड लिंकेज पर की गई कार्रवाई पिछले तीन वर्षों में सबसे प्रभावी रही है. इस वर्ष अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल सहित विभिन्न राज्यों से 59 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 75 अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं.
तुलनात्मक रूप से वर्ष 2025 की समान अवधि में केवल 7 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार हुए थे और 4 नेटवर्क तोड़े गए थे, जबकि वर्ष 2024 में 7 सप्लायरों की गिरफ्तारी के साथ 2 नेटवर्क ध्वस्त किए गए थे.
पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई केवल नशा बरामद करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सप्लाई चेन और उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचकर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का अभियान लगातार जारी रहेगा.