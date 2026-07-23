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शिमला पुलिस का अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, दो मामलों में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

Shimla Drug Bust: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. 2026 में अब तक 59 सप्लायर गिरफ्तार और 75 अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:34 PM IST
शिमला पुलिस का अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, दो मामलों में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

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