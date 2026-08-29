Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /शिमला पुलिस ने तीन बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने तीन बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

Shimla News: शिमला पुलिस ने नशे के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मामलों में तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 29, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:16 PM IST
शिमला पुलिस ने तीन बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शिमला पुलिस ने तीन बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश
2
3
4
5