/शिमला पुलिस ने तीन बड़े अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला पुलिस ने नशे के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मामलों में तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. शिमला की ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि पुलिस ने इन मामलों की जांच में न केवल नशे की खेप बरामद की, बल्कि आरोपियों के बैकवर्ड लिंक, सप्लाई नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण आरोपियों तक पहुंच बनाई है.

शिमला की ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि पहले मामले में स्पेशल सेल शिमला ने 3 अगस्त 2026 को शोघी के निकट 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन के साथ आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान विजय कुमार से पूछताछ और तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि हेरोइन की यह खेप उसे शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान पुत्र निर्मल सिंह, निवासी जिला तरनतारन, पंजाब ने उपलब्ध करवाई थी. शुभकरमन सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

जांच में शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण आरोपी आजाद सिंह पुत्र जयपाल, निवासी नारायणगढ़, जिला अंबाला, हरियाणा की भूमिका भी सामने आई. स्पेशल सेल की टीम ने आजाद सिंह की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के बाद वह फरार हो गया. जांच में पता चला कि आरोपी देश छोड़कर अबू धाबी भागने की तैयारी कर रहा था और उसने पासपोर्ट तथा टूरिस्ट वीजा भी बनवा लिया था.

तकनीकी निगरानी के आधार पर स्पेशल सेल ने आरोपी की लोकेशन अहमदाबाद, गुजरात में ट्रेस की. इसके बाद गुजरात पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आजाद सिंह को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अबू धाबी भागते समय गिरफ्तार किया गया. आरोपी को अहमदाबाद कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल किया गया और उसे शिमला लाया गया. शिमला में न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है.

जांच में यह भी सामने आया कि विजय कुमार, शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान और आजाद सिंह आपस में संपर्क के लिए Signal App का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी गतिविधियां जांच एजेंसियों की नजर से बची रहें. जांच के अनुसार शुभकरमन सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई हेरोइन की खेप को नेटवर्क के विभिन्न सदस्यों के माध्यम से आगे पहुंचाया जाना था. शुभकरमन से यह खेप आजाद के माध्यम से विजय तक पहुंचाई गई और विजय कुमार 1.120 किलोग्राम हेरोइन की खेप लेकर शिमला पहुंचा था, जिसे शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट कर बरामद किया था.

शिमला की ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि आजाद सिंह की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन की बरामदगी के मामले में आगे की कड़ियों का खुलासा होने के साथ ही एक संगठित अंतरराज्यीय नशा सप्लाई नेटवर्क की संरचना भी सामने आई है. आरोपी विजय कुमार का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध अभियोग संख्या 31/2025, धारा 78, 79, 126(2), 351(3) BNS के तहत महिला थाना नारायणगढ़, जिला अंबाला, हरियाणा में मामला दर्ज है. वहीं, आरोपी आजाद सिंह के विरुद्ध FIR No. 25/2023, धारा 376 IPC के तहत महिला थाना नारायणगढ़, जिला अंबाला, हरियाणा में मामला दर्ज है.

शिमला की ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि दूसरे मामले में पुलिस थाना जुब्बल ने एक अंतरराज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसके मुख्य सप्लायर और ऑपरेटर सन्नी सिंह को अंबाला से गिरफ्तार किया है. जांच में इस नेटवर्क के तार हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा से जुड़े पाए गए हैं.