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आदतन नशा तस्कर पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, PIT NDPS Act के तहत तीन माह के लिए डिटेन

Drug Smuggler: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन आरोपी करण घई को PIT NDPS Act के तहत तीन माह के लिए डिटेन कर कण्डा जेल भेज दिया. पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:53 PM IST
आदतन नशा तस्कर पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, PIT NDPS Act के तहत तीन माह के लिए डिटेन

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