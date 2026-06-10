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Shimla News: नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत शिमला पुलिस ने एक आदतन नशा तस्कर के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे PIT NDPS Act के तहत निरुद्ध किया है. पुलिस थाना सदर शिमला ने कृष्णानगर निवासी करण घई को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में लगातार संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लिया है.
पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आदतन अपराधियों को समाज से अलग रखने और ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से की गई है. यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार, पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है.
तीन माह के लिए भेजा गया कण्डा जेल
सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं और चिकित्सीय परीक्षण पूरा होने के बाद आरोपी को तीन महीने की अवधि के लिए आदर्श केंद्रीय कारागार कण्डा, जिला शिमला भेज दिया गया है.
पहले भी दर्ज हैं NDPS एक्ट के मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर शिमला में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. इनमें वर्ष 2025 में दर्ज दो प्रमुख मामले भी शामिल हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत कार्रवाई की गई थी.
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई गई है. पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
पुलिस ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.