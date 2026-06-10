Shimla News: नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत शिमला पुलिस ने एक आदतन नशा तस्कर के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे PIT NDPS Act के तहत निरुद्ध किया है. पुलिस थाना सदर शिमला ने कृष्णानगर निवासी करण घई को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में लगातार संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लिया है.