/शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

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Shimla News/Ankush Dobhal: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी करते हुए 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मामले में हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
गुप्त सूचना के आधार पर शोघी में की गई कार्रवाई
एएसपी सिटी मेहर पंवर ने बताया कि 3 अगस्त को स्पेशल सेल को बाहरी राज्य से शिमला में नशे की बड़ी खेप पहुंचने की सूचना मिली थी/ सूचना के आधार पर जिला सीमा शोघी के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम हाई ग्रेड हेरोइन बरामद हुई.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी यह खेप हरियाणा से शिमला लेकर आया था और तारा देवी क्षेत्र में अपने संपर्कों तक पहुंचाने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच शुरू
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब जांच का फोकस केवल बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, तकनीकी विश्लेषण, वित्तीय लेनदेन और पूरे अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क की पहचान पर रखा गया है.
बदली रणनीति से मिल रहे बड़े परिणाम
शिमला पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान की रणनीति में बदलाव किया गया है. अब छोटे मामलों की बजाय बड़े सप्लायरों तक पहुंचने, संगठित नेटवर्क को तोड़ने और आदतन तस्करों के खिलाफ PITNDPS Act के तहत कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
2026 में लगातार बड़ी कार्रवाई
इसी रणनीति के तहत वर्ष 2026 में शिमला पुलिस ने कई अहम सफलताएं हासिल की हैं. मार्च में करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के 562 एलएसडी स्टैम्प बरामद कर अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया गया. उसी महीने 288 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई.
अप्रैल में करीब 11.5 किलोग्राम अफीम के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई. मई में पंजाब से 309 ग्राम हेरोइन, जून में मुख्य सप्लायर से 131 ग्राम हेरोइन और मेथामफेटामाइन तथा जुलाई में शोघी बैरियर पर 242 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.
इस साल 4 किलो से अधिक हेरोइन जब्त
पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, 14 किलोग्राम अफीम, 15 किलोग्राम चरस, 5 किलोग्राम से अधिक पोस्त, 11.6 ग्राम एलएसडी, लगभग 60 ग्राम मेथामफेटामाइन (आईस) और बड़ी संख्या में अवैध भांग के पौधे बरामद या नष्ट किए जा चुके हैं.
पुलिस का कहना है कि 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन की यह बरामदगी नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है.