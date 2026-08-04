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शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Drug Trafficking: शिमला पुलिस ने 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन (करीब 6 करोड़ रुपये) बरामद कर हरियाणा के एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इसे 2026 की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी बताया है और पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:28 PM IST
शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

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