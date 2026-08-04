/शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Shimla News/Ankush Dobhal: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी करते हुए 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मामले में हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है.