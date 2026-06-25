Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /शिमला पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! 203 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब-यूपी तक फैले ड्रग नेटवर्क का हुआ खुलासा

शिमला पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! 203 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब-यूपी तक फैले ड्रग नेटवर्क का हुआ खुलासा

Drug Smuggling: शिमला पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 203 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में पंजाब और अन्य राज्यों तक फैले नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जानें पूरी कार्रवाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:19 PM IST
शिमला पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! 203 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब-यूपी तक फैले ड्रग नेटवर्क का हुआ खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जवाली के मंडोल गांव में लोहार की हत्या, धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट
Kangra news26 min ago
2
CM Bhagwant Mann1 hr ago
3
Firozpur firing1 hr ago
4
Himachal Kaushal Vikas Bhatta Yojana1 hr ago
5
Bilaspur News2 hrs ago