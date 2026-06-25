ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि दूसरे मामले में 20 जून 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम ने कनलोग क्षेत्र के एक होम स्टे में ठहरे गोपाल कुमार के कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान वहां से करीब 16 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई. इस संबंध में पुलिस थाना न्यू शिमला में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आगे की जांच में तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर एक अन्य आरोपी गुरुवचन उर्फ गुरु की संलिप्तता सामने आई. विशेष पुलिस टीम ने 23 जून को मोहाली में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से करीब 162 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई.