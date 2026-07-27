शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 17 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

Shimla News/Ankush Dhobal: नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए शिमला पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने वित्तीय जांच (Financial Investigation) के आधार पर करीब 17 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की है, जिसे नशा तस्करी से अर्जित आय से खरीदा गया बताया गया है. यह कार्रवाई पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज एक एनडीपीएस मामले के तहत की गई है.