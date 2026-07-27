Add Zee Business As A Preferred Source
App

शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 17 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

Drug Trafficking: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹17 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की. 2026 में अब तक 25 आरोपियों की ₹4.29 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:48 PM IST
शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 17 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद जारी
Himachal Primary Teachers Protest54 min ago
2
India Ukraine relations1 hr ago
3
mohali police encounter1 hr ago
4
naresh chauhan1 hr ago
5
hamirpur news1 hr ago