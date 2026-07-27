शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 17 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

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Drug Trafficking: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹17 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की. 2026 में अब तक 25 आरोपियों की ₹4.29 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया.
Shimla News/Ankush Dhobal: नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए शिमला पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने वित्तीय जांच (Financial Investigation) के आधार पर करीब 17 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की है, जिसे नशा तस्करी से अर्जित आय से खरीदा गया बताया गया है. यह कार्रवाई पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज एक एनडीपीएस मामले के तहत की गई है.
83 ग्राम हेरोइन के साथ शुरू हुई थी जांच
एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामले की शुरुआत रोहड़ू थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2026 से हुई थी. इस मामले में महेन्दली पुल के पास पंजाब निवासी जशनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह के कब्जे से उनकी टैक्सी में 83 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. पुलिस ने मौके पर वाहन भी जब्त कर लिया था.
जांच के दौरान पुलिस ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया. सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है.
नशे की कमाई से खरीदी गई लग्जरी कार
वित्तीय जांच में सामने आया कि पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी शुभम दरकाल, निवासी चिड़गांव, ने नशा तस्करी से अर्जित धन से एक लग्जरी वाहन खरीदा था. इसके अलावा मामले में बरामद नकदी भी अवैध आय का हिस्सा पाई गई.
इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-F के तहत करीब 17 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति, जिसमें लग्जरी वाहन और नकद राशि शामिल है, को फ्रीज (जब्त) करने के आदेश जारी किए गए.
2026 में 4.29 करोड़ की संपत्ति जब्त
शिमला पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक वित्तीय जांच के आधार पर 7 मामलों में 25 आरोपियों की ₹4.29 करोड़ मूल्य की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. पुलिस का दावा है कि यह वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई है.
नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने पर फोकस
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी. नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी कानून के तहत जब्त किया जाएगा, ताकि नशा कारोबार के पूरे आर्थिक नेटवर्क को कमजोर किया जा सके.