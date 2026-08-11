शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 2.09 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करते हुए अब तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से जुड़े एक बड़े नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2.09 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त और फ्रीज की है.
जिला शिमला ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि यह कार्रवाई एक संगठित नशा तस्करी नेटवर्क की जांच के बाद की गई. पुलिस ने पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में उनकी आर्थिक गतिविधियों की जांच करते हुए नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया.
होम-स्टे से शुरू हुई जांच
मामले की शुरुआत 20 जून को हुई, जब शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कनलोग स्थित एक होम-स्टे में छापेमारी की. इस दौरान बठिंडा निवासी गोपाल कुमार को करीब 16 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने नशे की सप्लाई से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाई. इसी कड़ी में खेप के कथित पैडलर गुरुवचन उर्फ गुरु को मोहाली से गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से करीब 162 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई.
बठिंडा में ज्वाइंट ऑपरेशन कर सरगना गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. इसमें सामने आया कि दोनों आरोपी बठिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ के लिए नशे का नेटवर्क चला रहे थे.
इसके बाद शिमला पुलिस ने बठिंडा में संयुक्त अभियान चलाकर दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे इस नेटवर्क का प्रमुख सरगना बताया है.
आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार दीपक कुमार के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 12 जून 2023 को NDPS एक्ट के तहत करीब 100 ग्राम की बरामदगी, 15 फरवरी 2018 को IPC की धारा 354 और 354-D तथा 21 जनवरी 2022 को धारा 188 IPC के तहत दर्ज मामले शामिल हैं.
जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी के बैंक खाते में पिछले छह महीनों के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ था.
लग्जरी गाड़ियों से लेकर प्रॉपर्टी तक जब्त
NDPS एक्ट के तहत वित्तीय जांच आगे बढ़ाने पर पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों की नशे के कारोबार से अर्जित कथित अवैध संपत्तियों की पहचान की. इनकी कुल अनुमानित कीमत 2.09 करोड़ रुपये बताई गई है.
पुलिस के अनुसार जब्त/फ्रीज की गई संपत्तियों में—
Fortuner
Endeavour
Tata Safari
Verna
Swift
Jetta जैसी गाड़ियां
S-4 Sports Club
S-4 Car Wash Centre
एक आवासीय मकान
बैंक में जमा रकम
शामिल हैं.
2026 में अब तक 6.38 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई
ASP सिटी मेहर पंवर के मुताबिक, 2026 में अब तक शिमला पुलिस नशा तस्करों और सप्लायरों से जुड़ी करीब 6.38 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त या फ्रीज कर चुकी है.
पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 में इस तरह की वित्तीय कार्रवाई का आंकड़ा शून्य था. वर्ष 2026 की यह कार्रवाई शिमला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई बताई जा रही है.
पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान अब केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तस्करों की अवैध कमाई और आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने पर भी फोकस किया जाएगा।