शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 2.09 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले

पुलिस के अनुसार दीपक कुमार के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 12 जून 2023 को NDPS एक्ट के तहत करीब 100 ग्राम की बरामदगी, 15 फरवरी 2018 को IPC की धारा 354 और 354-D तथा 21 जनवरी 2022 को धारा 188 IPC के तहत दर्ज मामले शामिल हैं.