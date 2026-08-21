शिमला के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; बच्चों की छुट्टी

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दो निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. दोनों स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए. सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन बच्चों की छुट्टी कर दी और पुलिस को मामले की जानकारी दी.