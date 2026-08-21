शिमला के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; बच्चों की छुट्टी

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दो निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. दोनों स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए. सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन बच्चों की छुट्टी कर दी और पुलिस को मामले की जानकारी दी.
धमकी मिलने वाले स्कूलों में कालीबाड़ी के पास स्थित दयानंद स्कूल और न्यू शिमला स्थित डीएवी स्कूल शामिल हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने दोनों स्कूल परिसरों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया.
धमकी मिलते ही स्कूलों में छुट्टी
स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रबंधन ने बिना जोखिम उठाए बच्चों की छुट्टी कर दी. स्कूल की ओर से अभिभावकों को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचने लगे.
एक अभिभावक ने बताया कि स्कूल से छुट्टी का संदेश मिलने के बाद वह बच्चे को लेने के लिए स्कूल पहुंचे. घटना की जानकारी सामने आने के बाद अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है.
पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड कर रहे जांच
एएसपी शिमला सिटी मेहर पंवर ने स्कूलों को धमकी मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और पुलिस टीम बॉम्ब स्क्वाड के साथ दोनों परिसरों की जांच कर रही है.
फिलहाल पुलिस धमकी भरे ईमेल की जांच करने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि इसे किसने भेजा और धमकी कितनी गंभीर है. दोनों स्कूलों में सुरक्षा जांच पूरी होने तक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.
पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम फिलहाल दोनों स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ले रही है. जांच पूरी होने के बाद ही धमकी की वास्तविकता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.