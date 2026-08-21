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शिमला के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; बच्चों की छुट्टी

Bomb Threat: शिमला के दयानंद स्कूल और डीएवी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. बच्चों की छुट्टी कर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड ने जांच शुरू की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:23 PM IST
शिमला के 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; बच्चों की छुट्टी

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