उद्घोषित अपराधी पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुफरी से दबोचा गया आरोपी

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Shimla News/Ankush Dobhal: उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को अहम सफलता मिली है. पुलिस थाना ढली की टीम ने न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए एक आरोपी को कुफरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान रतना दास के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित था. अदालत ने 6 दिसंबर 2024 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया था, क्योंकि वह बार-बार समन और निर्धारित तारीखों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहा था.
लगातार तलाश के बाद पुलिस थाना ढली की टीम ने 1 अगस्त को कुफरी से आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए. इसके बाद आरोपी को उप-जेल कैथू भेज दिया गया.
पुलिस ने बताया कि न्यायालय की उद्घोषणा के बावजूद निर्धारित तिथियों पर पेश न होने के मामले में थाना ढली में अभियोग संख्या 68/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 209 में भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है.
शिमला पुलिस का कहना है कि उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून से बचने की कोशिश करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.