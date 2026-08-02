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उद्घोषित अपराधी पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुफरी से दबोचा गया आरोपी

शिमला पुलिस ने उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कुफरी से एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया. आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:35 PM IST
उद्घोषित अपराधी पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुफरी से दबोचा गया आरोपी

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