उद्घोषित अपराधी पर शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुफरी से दबोचा गया आरोपी

Shimla News/Ankush Dobhal: उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को अहम सफलता मिली है. पुलिस थाना ढली की टीम ने न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए एक आरोपी को कुफरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान रतना दास के रूप में हुई है.