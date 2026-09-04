/शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, सुबह 5 बजे से उमड़ी भक्तों की भीड़

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Shimla NewsAnkush Dobhal: राजधानी शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए सुबह 5 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.
मंदिर परिसर में दिनभर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भजन-कीर्तन और 'जय श्री कृष्ण' के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
दिनभर होंगे धार्मिक कार्यक्रम
श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रचार मंत्री सोम दत्ता ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर में पूरे साल धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है.
मध्यरात्रि में होगा बाल गोपाल का अभिषेक
मंदिर के पुजारी उमेश प्रसाद नौटियाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है. परंपरा के अनुसार श्रद्धालु स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करते हैं और भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना करते हैं.
मध्यरात्रि में भगवान बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा और स्वच्छ जल से अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाकर चंदन, रोली, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित किए जाएंगे. माखन-मिश्री, फल और अन्य सात्त्विक प्रसाद का भोग लगाया जाएगा.
शंख-घंटियों के बीच मनाया जाएगा जन्मोत्सव
भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के शुभ मुहूर्त पर मंदिर में शंख और घंटियां बजाकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इसके बाद विशेष आरती होगी और भगवान श्रीकृष्ण को झूला झुलाया जाएगा. श्रद्धालु 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करेंगे और प्रसाद वितरित किया जाएगा.
व्रत रखने वाले श्रद्धालु परंपरा के अनुसार भगवान की पूजा के बाद व्रत का पारण करेंगे.
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में हुआ था. इसी की स्मृति में हर साल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में देर रात तक जन्माष्टमी का उत्सव जारी रहेगा और मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.