/शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, सुबह 5 बजे से उमड़ी भक्तों की भीड़

Shimla NewsAnkush Dobhal: राजधानी शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए सुबह 5 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.