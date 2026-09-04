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शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, सुबह 5 बजे से उमड़ी भक्तों की भीड़

Janmashtami 2026: शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. मध्यरात्रि में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक और विशेष आरती होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:04 PM IST
शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, सुबह 5 बजे से उमड़ी भक्तों की भीड़

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