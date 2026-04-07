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शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह‘ को लेकर बड़ा विवाद! जानें पूरा मामला

Shimla Muslim Nikah Controversy: शिमला के राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठन ने विरोध की चेतावनी दी है, जबकि परिवार ने स्पष्ट किया है कि यहां केवल रिसेप्शन होगा, निकाह नहीं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:36 PM IST

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शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह‘ को लेकर बड़ा विवाद! जानें पूरा मामला

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राम मंदिर हॉल में एक मुस्लिम परिवार के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि यहां निकाह आयोजित किया गया, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे. हालांकि संबंधित परिवार और हॉल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यहां केवल रिसेप्शन कार्यक्रम होगा, निकाह नहीं.

संगठन ने जताया विरोध
हिंदू संघर्ष समिति ने इस मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि राम मंदिर हॉल में धार्मिक आयोजन विशेष मर्यादाओं के अनुसार होने चाहिए. समिति ने विरोध स्वरूप कड़े कदम उठाने की भी चेतावनी दी है. इस संबंध में सूद सभा शिमला को ज्ञापन भी सौंपा गया है.

हॉल प्रबंधन ने दी सफाई
राम मंदिर हॉल की व्यवस्था देखने वाली सूद सभा शिमला ने स्पष्ट किया है कि हॉल की बुकिंग में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यक्रम में निकाह नहीं होगा, क्योंकि यह पहले ही मस्जिद में संपन्न किया जाएगा. हॉल में केवल रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा.

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परिवार ने कहा—विवाद बेवजह
लड़की के पिता मोहम्मद नासिर ने बताया कि वे समाज के लोगों के लिए केवल रिसेप्शन दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से विवाद का रूप दिया जा रहा है.

परिवार के अन्य सदस्यों ने भी शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना है, न कि किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना.

नियमों का किया जाएगा पालन
हॉल प्रबंधन के अनुसार कार्यक्रम के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाएगा. रिसेप्शन में शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा और सभी व्यवस्थाएं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी. परिवार ने भी आश्वस्त किया है कि आयोजन पूरी तरह नियमों के अनुरूप होगा.

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