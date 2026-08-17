शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर-ऑल्टो की टक्कर में दो पुलिस जवानों की मौत

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Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिस जवानों की मौत हो गई. यह हादसा टालैंड के पास हुआ, जहां एक टैंकर और ऑल्टो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि ऑल्टो कार बुरी तरह नष्ट हो गई और उसमें सवार दोनों पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार दोनों जवान पुलिस लाइन कैथू में तैनात थे और ड्यूटी से संबंधित कार्य के सिलसिले में ऑल्टो कार में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान टालैंड के पास उनकी कार, सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई.
प्रत्यक्ष तौर पर टक्कर की वजह क्या रही, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस टैंकर चालक से भी पूछताछ कर रही है, ताकि दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसा किसकी लापरवाही या किन परिस्थितियों के कारण हुआ.
दो पुलिस जवानों की एक साथ हुई मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर है. अधिकारियों और सहकर्मियों ने दोनों जवानों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. साथ ही, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी