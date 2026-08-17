शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर-ऑल्टो की टक्कर में दो पुलिस जवानों की मौत

Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिस जवानों की मौत हो गई. यह हादसा टालैंड के पास हुआ, जहां एक टैंकर और ऑल्टो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि ऑल्टो कार बुरी तरह नष्ट हो गई और उसमें सवार दोनों पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई.