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रोहड़ू ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा, 77 वर्षीय महिला की हत्या में तीन आरोपी गिरफ्तार

Shimla Murder Case: रोहड़ू में 77 वर्षीय गीता देवी की हत्या के मामले में शिमला पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तकनीकी जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:49 PM IST
रोहड़ू ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा, 77 वर्षीय महिला की हत्या में तीन आरोपी गिरफ्तार

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