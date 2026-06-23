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Shimla News: शिमला पुलिस ने रोहड़ू क्षेत्र में 77 वर्षीय महिला गीता देवी की हत्या के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तकनीकी विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच और मानव खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने इस चुनौतीपूर्ण ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में सफलता हासिल की.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाल बहादुर उर्फ लालू (28), नवीन (19) और संतोष (20) के रूप में हुई है. तीनों आरोपी मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं और वर्तमान में शिमला जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे थे.
तकनीकी जांच बनी सफलता की कुंजी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) मेहर पंवार ने बताया कि जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की लोकेशन घटना के समय घटनास्थल के आसपास पाई गई. इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों से गहन पूछताछ की, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए.
पुलिस के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान तीनों ने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की है.
16 जून को घर में मृत मिली थीं गीता देवी
मामले की शुरुआत 16 जून को हुई थी, जब रोहड़ू थाना पुलिस को सूचना मिली कि शलाश डोगरी गांव की निवासी 77 वर्षीय गीता देवी अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई थी कि कुछ अज्ञात लोग चोरी की नीयत से घर में घुसे और महिला की हत्या कर दी.
इसके बाद 17 जून को पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था मामला
यह केस पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ क्योंकि घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था. आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और न ही किसी बड़ी चोरी के स्पष्ट सबूत मिले थे. ऐसे में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल की जांच करवाई और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली.
लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. फिलहाल मामले के अन्य पहलुओं और संभावित कारणों की जांच जारी है.