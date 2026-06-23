16 जून को घर में मृत मिली थीं गीता देवी

मामले की शुरुआत 16 जून को हुई थी, जब रोहड़ू थाना पुलिस को सूचना मिली कि शलाश डोगरी गांव की निवासी 77 वर्षीय गीता देवी अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई थी कि कुछ अज्ञात लोग चोरी की नीयत से घर में घुसे और महिला की हत्या कर दी.