शिमला के रोहड़ू में पब्बर नदी में डूबे दो बच्चे, नहीं लगा अब तक कोई सुराग

Shimla(अंकुश डोभाल): शिमला जिले के रोहड़ू में पब्बर नदी में डूबे दो बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. दोनों बच्चे मंगलवार शाम नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए थे. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने देर शाम तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा. बुधवार सुबह फिर से बचाव अभियान शुरू किया गया और शिमला से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर तलाश में जुट गई.