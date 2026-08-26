शिमला के रोहड़ू में पब्बर नदी में डूबे दो बच्चे, नहीं लगा अब तक कोई सुराग

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Shimla(अंकुश डोभाल): शिमला जिले के रोहड़ू में पब्बर नदी में डूबे दो बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. दोनों बच्चे मंगलवार शाम नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए थे. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने देर शाम तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा. बुधवार सुबह फिर से बचाव अभियान शुरू किया गया और शिमला से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर तलाश में जुट गई.
जानकारी के अनुसार दोनों बच्चों की उम्र करीब 16 वर्ष थी. वे स्कूल से घर लौटने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ पब्बर नदी में नहाने के लिए गए थे. नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए. उनके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत शोर मचाया और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. नदी किनारे तलाश के दौरान दोनों बच्चों के कपड़े और जूते बरामद हुए, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चल सका. अंधेरा होने और नदी के तेज बहाव के कारण सर्च अभियान रोकना पड़ा.
बुधवार सुबह प्रशासन ने दोबारा तलाश अभियान शुरू किया. स्थानीय बचाव दल के साथ शिमला से एनडीआरएफ की टीम को भी रोहड़ू बुलाया गया है. टीम नदी के अलग-अलग हिस्सों में खोजबीन कर रही है. प्रशासन का कहना है कि दोनों बच्चों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और अभियान लगातार जारी रहेगा.
इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में नदी किनारे मौजूद हैं और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदियों और नालों के पास जाने से बचें. इस समय नदी का जलस्तर और बहाव तेजी से बदल सकता है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है.
प्रशासन ने अभिभावकों से भी बच्चों पर विशेष ध्यान रखने और उन्हें गहरे पानी में नहाने या जोखिम वाले स्थानों पर जाने से रोकने की अपील की है. फिलहाल सभी की नजर एनडीआरएफ और प्रशासन के सर्च अभियान पर टिकी है और दोनों बच्चों की तलाश लगातार जारी है.