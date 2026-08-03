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गुलाबों की खुशबू से महकेगा शिमला, नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान

Rose Plantation: शिमला नगर निगम ने शहर को सुंदर और हराभरा बनाने के लिए 500 गुलाब की कलमें लगाने का अभियान शुरू किया है. मेयर सुरेंद्र चौहान ने पौधारोपण अभियान की भी घोषणा की और लोगों से इसमें भागीदारी की अपील की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:12 PM IST
गुलाबों की खुशबू से महकेगा शिमला, नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान

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