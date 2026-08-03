गुलाबों की खुशबू से महकेगा शिमला, नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान

Shimla News/Ankush Dobhal: राजधानी शिमला को और अधिक सुंदर एवं हराभरा बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों के भीतर करीब 500 गुलाब की कलमें रोपी जाएंगी। अभियान की शुरुआत नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने की.