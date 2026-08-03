गुलाबों की खुशबू से महकेगा शिमला, नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान

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Shimla News/Ankush Dobhal: राजधानी शिमला को और अधिक सुंदर एवं हराभरा बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों के भीतर करीब 500 गुलाब की कलमें रोपी जाएंगी। अभियान की शुरुआत नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने की.
शहर के कई हिस्सों में लगाए जाएंगे गुलाब
महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शहर के पार्कों, सड़क किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर गुलाब लगाए जाएंगे. इसके लिए वह अपने गांव से लगभग 500 गुलाब की कलमें लेकर आए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाएगा.
बंदरों से बचाव के लिए चुना गया गुलाब
महापौर ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार बंदर गुलाब के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते. यही वजह है कि शिमला जैसे क्षेत्रों के लिए गुलाब सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया है. इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पौधों के सुरक्षित रहने की संभावना भी अधिक होगी.
गुलाब अभियान के बाद होगा पौधारोपण
उन्होंने बताया कि गुलाब रोपण अभियान पूरा होने के बाद नगर निगम शहर के विभिन्न वार्डों में व्यापक पौधारोपण अभियान भी चलाएगा. इस दौरान स्थानीय लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
चमियाणा में भी हरियाली बढ़ाने की तैयारी
महापौर ने जानकारी दी कि चमियाणा क्षेत्र में नगर निगम एक हेक्टेयर भूमि पर हरित विकास का कार्य कर रहा है. पिछले वर्ष यहां करीब 3,000 पौधे लगाए गए थे. इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पहाड़ी क्षेत्र को और अधिक हरा-भरा बनाने की योजना है.
लोगों से भी की पौधे लगाने की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे भी पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में भागीदारी करें और अधिक से अधिक पौधे लगाकर शिमला को स्वच्छ, सुंदर और हराभरा बनाने में सहयोग दें.