मालरोड स्थित ‘सहकार सदन’ का होगा कायाकल्प, 2.85 करोड़ रुपये से होगा नवीनीकरण

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Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज मालरोड शिमला स्थित ‘सहकार सदन’ के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया. इस परियोजना पर 2.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीनीकरण परियोजना के तहत भवन की प्रत्येक मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा. इससे पुराने भवन को नया स्वरूप मिलने के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि सहकार भवन के नवीनीकरण का कार्य 15 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बहुमंजिला भवन का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है और आधुनिक एवं भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है.
हर मंजिल पर होंगी आधुनिक सुविधाएं
परियोजना के तहत मेजनाइन फ्लोर पर आधुनिक वर्कस्टेशन और केबिन पार्टीशन बनाए जाएंगे. वहीं ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन, वर्कस्टेशन और एडवांस स्क्रीनिंग एरिया तैयार किया जाएगा.
इसके अलावा बेसमेंट-1 में कॉन्फ्रेंस हॉल और वर्कस्टेशन बनाए जाएंगे. बेसमेंट-2 में बच्चों के लिए समर्पित क्रैच क्षेत्र तैयार होगा. वहीं बेसमेंट-3 में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ व्यवस्थित स्टोरेज एलिवेशन का निर्माण किया जाएगा.
नवीनीकरण के बाद मालरोड स्थित सहकार सदन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.