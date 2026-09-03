मालरोड स्थित ‘सहकार सदन’ का होगा कायाकल्प, 2.85 करोड़ रुपये से होगा नवीनीकरण

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बहुमंजिला भवन का कायाकल्प कर इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है और आधुनिक एवं भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है.