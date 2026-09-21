/शिमला के संजौली में टनलिंग से करीब 10 मकानों में दरारों का दावा, लोगों में डर; NHAI ने दी सफाई

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Shimla News: शिमला के संजौली इलाके में नेशनल हाईवे फोरलेनिंग के लिए चल रहे टनल निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का दावा है कि टनलिंग के काम के बाद करीब 10 मकानों में दरारें आई हैं. इसके चलते लोगों को अपने घरों की सुरक्षा और जीवनभर की जमा पूंजी को लेकर चिंता सता रही है.
मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित निर्माण कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. वहीं, डीसी शिमला की ओर से फिलहाल काम बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रभावित मकानों के आसपास सुरक्षा दीवारें लगाने का काम भी किया जा रहा है.
स्थानीय लोगों ने उठाए निर्माण कार्य पर सवाल
स्थानीय निवासी अंशुल चौहान और रमेश चंद ठाकुर ने कहा कि मकानों में आई दरारों के बाद किए जा रहे सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं. उन्होंने निर्माण कार्य में कथित लापरवाही और निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला में टनलिंग और फोरलेन निर्माण के दौरान मकानों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं. इससे पहले भट्टाकुफर और चलौंठी क्षेत्र में भी ऐसी समस्याओं की बात सामने आई थी. अब संजौली में मकानों में दरारों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
पार्षदों ने सुरक्षा और मुआवजे की मांग उठाई
शांति विहार वार्ड के पार्षद विनीत शर्मा और कमला नगर वार्ड के पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने निर्माण कंपनी से काम के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की.
पार्षदों ने यह मांग भी उठाई कि जिन भवनों को निर्माण कार्य के कारण नुकसान पहुंचा है, उनकी स्थिति का तकनीकी आकलन करवाया जाए. जरूरत पड़ने पर प्रभावित भवनों को अधिग्रहित कर लोगों को उचित नुकसान की भरपाई देने पर भी विचार किया जाए.
NHAI ने कहा- नवंबर 2025 के बाद नहीं हुई ब्लास्टिंग
मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपना पक्ष रखा है. NHAI के अनुसार, संजौली में सामने आई दरारों को शिमला बाईपास प्रोजेक्ट के तहत चल रहे टनल निर्माण से जोड़कर रिपोर्ट किया जा रहा है. प्राधिकरण ने कहा कि निर्माण के दौरान निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों के तहत आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं और स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की गई है.
NHAI ने बताया कि प्रभावित स्थानों पर ग्राउटिंग, स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग, दरारों की सीलिंग और मरम्मत तथा क्षतिग्रस्त ईंटों के काम को दोबारा ठीक करने जैसे उपाय किए गए हैं. साइट की स्थिति और तकनीकी जरूरत के अनुसार अन्य इंजीनियरिंग उपाय भी किए जा रहे हैं.
प्राधिकरण ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि टनल निर्माण से संबंधित ब्लास्टिंग गतिविधियां नवंबर 2025 में ही बंद कर दी गई थीं और उसके बाद कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है. NHAI ने कहा कि परियोजना क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
फिलहाल, प्रभावित मकानों की दरारों का वास्तविक कारण क्या है, इसे लेकर स्थानीय लोगों के आरोप और NHAI के स्पष्टीकरण अलग-अलग हैं. तकनीकी जांच के बाद ही स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.