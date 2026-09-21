/शिमला के संजौली में टनलिंग से करीब 10 मकानों में दरारों का दावा, लोगों में डर; NHAI ने दी सफाई

NHAI ने कहा- नवंबर 2025 के बाद नहीं हुई ब्लास्टिंग

मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपना पक्ष रखा है. NHAI के अनुसार, संजौली में सामने आई दरारों को शिमला बाईपास प्रोजेक्ट के तहत चल रहे टनल निर्माण से जोड़कर रिपोर्ट किया जा रहा है. प्राधिकरण ने कहा कि निर्माण के दौरान निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों के तहत आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं और स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की गई है.