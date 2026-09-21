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शिमला के संजौली में टनलिंग से करीब 10 मकानों में दरारों का दावा, लोगों में डर; NHAI ने दी सफाई

शिमला के संजौली में टनल निर्माण के बीच करीब 10 मकानों में दरारों का दावा किया गया है. DC ने काम रोका, जबकि NHAI ने नवंबर 2025 से ब्लास्टिंग बंद होने की बात कही.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:07 PM IST
शिमला के संजौली में टनलिंग से करीब 10 मकानों में दरारों का दावा, लोगों में डर; NHAI ने दी सफाई

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