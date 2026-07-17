/कबाड़ से बने दुनिया के सात अजूबे! शिमला में तैयार होंगे नए सेल्फी पॉइंट्स, CM करेंगे अनावरण

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल के तहत शहर में बेकार पड़े लोहे और स्टील (स्क्रैप मटेरियल) से दुनिया के सात अजूबों (Seven Wonders) की प्रतिकृतियां तैयार की जा रही हैं. इन आकर्षक संरचनाओं को शहर के सात अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को नए सेल्फी पॉइंट्स मिल सकें और लोगों को पुन: उपयोग (Reuse) का संदेश भी दिया जा सके.