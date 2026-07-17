/कबाड़ से बने दुनिया के सात अजूबे! शिमला में तैयार होंगे नए सेल्फी पॉइंट्स, CM करेंगे अनावरण

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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल के तहत शहर में बेकार पड़े लोहे और स्टील (स्क्रैप मटेरियल) से दुनिया के सात अजूबों (Seven Wonders) की प्रतिकृतियां तैयार की जा रही हैं. इन आकर्षक संरचनाओं को शहर के सात अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को नए सेल्फी पॉइंट्स मिल सकें और लोगों को पुन: उपयोग (Reuse) का संदेश भी दिया जा सके.
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत शुक्रवार को रानी झांसी पार्क में पहली प्रतिकृति स्थापित करने के साथ हुई। नगर निगम के अनुसार सभी प्रतिकृतियों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा, जिससे रात के समय भी इनकी खूबसूरती देखने लायक होगी. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री इनका औपचारिक अनावरण करेंगे.
शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि यह परियोजना दिल्ली की एक विशेष फर्म के सहयोग से तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि इन सात प्रतिकृतियों को रानी झांसी पार्क, स्कैंडल पॉइंट, शिमला वॉच कंपनी के पास, रिज स्थित एटीएम के पास, आशियाना के नीचे, ढली चौक (टनल पार करने के बाद) सहित शहर के सात प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा.
महापौर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि धरती पर कोई भी वस्तु पूरी तरह बेकार नहीं होती. सही सोच, रचनात्मकता और प्रयास के जरिए कबाड़ को भी आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहर की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को नई पहचान देने में भी अहम भूमिका निभाएगी.
नगर निगम को उम्मीद है कि कबाड़ से तैयार किए गए दुनिया के सात अजूबों की ये प्रतिकृतियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी. इसके साथ ही शिमला में नए सेल्फी डेस्टिनेशन विकसित होंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आने वाले समय में नगर निगम शहर को और अधिक सुंदर एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इसी तरह की नवाचार परियोजनाएं शुरू करता रहेगा.