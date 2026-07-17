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कबाड़ से बने दुनिया के सात अजूबे! शिमला में तैयार होंगे नए सेल्फी पॉइंट्स, CM करेंगे अनावरण

Shimla News: नगर निगम के अनुसार सभी प्रतिकृतियों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा, जिससे रात के समय भी इनकी खूबसूरती देखने लायक होगी. उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री इनका औपचारिक अनावरण करेंगे.

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:13 PM IST
कबाड़ से बने दुनिया के सात अजूबे! शिमला में तैयार होंगे नए सेल्फी पॉइंट्स, CM करेंगे अनावरण
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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