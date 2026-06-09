पर्यटकों को आकर्षित करता है समर फेस्टिवल

राज्यपाल ने कहा कि शिमला देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां आयोजित होने वाला समर फेस्टिवल देशभर से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराता है. यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है.