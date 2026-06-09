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शिमला समर फेस्टिवल 2026 का धमाकेदार आगाज! रिज मैदान पर गूंजे लोकगीत, राज्यपाल ने किया शुभारंभ

International Shimla Summer Festival: शिमला समर फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया. रिज मैदान पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीतों और कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:42 PM IST
शिमला समर फेस्टिवल 2026 का धमाकेदार आगाज! रिज मैदान पर गूंजे लोकगीत, राज्यपाल ने किया शुभारंभ

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