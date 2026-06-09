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Shimla Summer Festival 2026: राजधानी शिमला में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2026 का सोमवार को शानदार आगाज हुआ. उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया. इस दौरान विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया.
हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का अनूठा मंच
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक विरासत को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने आयोजन से जुड़े जनप्रतिनिधियों, नगर निगम और जिला प्रशासन को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.
उन्होंने कहा कि हर वर्ष आयोजित होने वाला यह उत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाता है.
पर्यटकों को आकर्षित करता है समर फेस्टिवल
राज्यपाल ने कहा कि शिमला देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां आयोजित होने वाला समर फेस्टिवल देशभर से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराता है. यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है.
युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास
उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, रीति-रिवाजों और लोक परंपराओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है. ऐसे सांस्कृतिक आयोजन युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और विरासत को समझने का अवसर प्रदान करते हैं.
सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मिलता है बढ़ावा
राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के उत्सव सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं. अलग-अलग क्षेत्रों की कला, संगीत और परंपराओं को एक मंच पर लाकर ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं.
समर फेस्टिवल के पहले दिन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे रिज मैदान पर उत्सव का माहौल देखने को मिला. आने वाले दिनों में भी कई सांस्कृतिक, मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा.