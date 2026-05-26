शिमला समर फेस्टिवल 2026 इस बार होगा खास, पूरे शहर में दिखेगा उत्सव का रंग

Shimla News: शिमला की पहचान बन चुका अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2026 इस बार नए अंदाज और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा. अब तक रिज मैदान तक सीमित रहने वाला यह लोकप्रिय उत्सव इस बार शहर के अलग-अलग हिस्सों, स्कूलों, खेल मैदानों और सांस्कृतिक मंचों तक पहुंचेगा. प्रशासन ने इसे “जन सहभागिता उत्सव” के रूप में आयोजित करने की तैयारी की है, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पंचायती राज चुनावों और प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते इस बार ग्रीष्मोत्सव 8 से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फेस्टिवल को पहले से अधिक व्यापक और आकर्षक बनाया गया है.

पहली बार स्कूलों और युवाओं की बड़ी भागीदारी

इस बार 50 स्कूलों के विद्यार्थियों को ग्रीष्मोत्सव से जोड़ा जाएगा. “श्यामला मंथन” नाम से हिंदी और अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें चार जोन के स्कूल हिस्सा लेंगे. इसका उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक सोच और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है. विजेताओं को 51 हजार, 31 हजार और 21 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.

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नशे के खिलाफ खेल और फिल्म फेस्टिवल

ग्रीष्मोत्सव के दौरान “एंटी-चिट्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप” का आयोजन भी होगा, जिसमें हिमाचल के 12 जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी. विजेता टीम को एक लाख रुपये और उपविजेता को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. प्रशासन इसे युवाओं को नशे से दूर रखने के अभियान से जोड़ रहा है.

इसके साथ ही सामाजिक मुद्दों और नशे के खिलाफ संदेश देने वाली लघु फिल्मों के लिए फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा. सर्वश्रेष्ठ फिल्म को एक लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा.

हेलीकॉप्टर जॉय राइड से दिखेंगी शिमला की सात पहाड़ियां

इस बार ग्रीष्मोत्सव में पहली बार हेलीकॉप्टर जॉय राइड का रोमांच भी शामिल किया गया है. पर्यटक और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से शिमला की सात पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे.

संस्कृति, साहित्य और मनोरंजन का अनोखा संगम

उत्सव में “शिमला स्वाद महोत्सव” के तहत महिला स्वयं सहायता समूह स्थानीय व्यंजनों और पहाड़ी स्वाद को पेश करेंगे. इसके अलावा फ्लावर शो, डॉग शो, हेल्दी बेबी शो, फैशन शो, जुम्बा, मलखंभ प्रदर्शन, रंगमंच आयोजन और साहित्यिक गोष्ठियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

तिब्बती समुदाय का पारंपरिक “छम नृत्य” और धर्मशाला की टीआईपीए टीम की प्रस्तुतियां भी ग्रीष्मोत्सव को खास बनाएंगी. इस बार कार्यक्रम केवल रिज मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि शहर के कई प्रमुख स्थानों पर अलग-अलग मंच सजाए जाएंगे.