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समर फेस्टिवल के दौरान HRTC चलाएगा स्पेशल बसें, देर रात तक मिलेगी सुविधा

HRTC: शिमला समर फेस्टिवल 2026 के दौरान HRTC ने 8 से 12 जून तक विशेष बस, टैक्सी और टेंपो सेवाएं शुरू की हैं. रिज मैदान और मॉल रोड आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देर रात तक अतिरिक्त परिवहन सुविधा मिलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:40 PM IST
समर फेस्टिवल के दौरान HRTC चलाएगा स्पेशल बसें, देर रात तक मिलेगी सुविधा

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