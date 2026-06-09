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Shimla Summer Festival 2026: शिमला में आयोजित हो रहे समर फेस्टिवल-2026 के दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने विशेष परिवहन व्यवस्था लागू की है. 8 जून से 12 जून तक रिज मैदान और मॉल रोड पर होने वाले इस आयोजन के लिए अतिरिक्त बसों, टैक्सियों और टेंपो सेवाओं का संचालन किया जाएगा.
देर रात तक मिलेगी परिवहन सुविधा
एचआरटीसी की स्थानीय इकाई ढली के अनुसार 8 जून से 11 जून तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 10:30 बजे तक विशेष सेवाएं संचालित होंगी. वहीं फेस्टिवल के अंतिम दिन 12 जून को यह सुविधा रात 12:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी. ये सभी सेवाएं नियमित बस सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी.
इन रूटों पर चलेंगी विशेष बसें
ओल्ड बस स्टैंड – छोटा शिमला – संजौली – लक्कड़ बाजार – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें
ओल्ड बस स्टैंड – लक्कड़ बाजार – संजौली – छोटा शिमला – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें
ओल्ड बस स्टैंड – आईएसबीटी – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें
ओल्ड बस स्टैंड – टूटू – ओल्ड बस स्टैंड : 1 बस
ओल्ड बस स्टैंड – मेहली – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें
ओल्ड बस स्टैंड – न्यू शिमला – ओल्ड बस स्टैंड : 1 बस
टैक्सी और टेंपो सेवाएं भी रहेंगी उपलब्ध
फेस्टिवल के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में टैक्सी और टेंपो सेवाएं भी चलाई जाएंगी.
लक्कड़ बाजार – आईजीएमसी – संजौली – लक्कड़ बाजार : 2 टेंपो
सीटीओ – समरहिल – सीटीओ : 1 टेंपो
सीटीओ – टूटू – हिरानगर – सीटीओ : 1 टेंपो
प्रमुख स्थानों पर रहेगी निगरानी
परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संजौली चौक, लक्कड़ बाजार, खलीनी, छोटा शिमला, विकास नगर, ओल्ड बस स्टैंड, एमएलए क्रॉसिंग और सीटीओ सहित प्रमुख क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती की जाएगी.
एचआरटीसी का कहना है कि इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य समर फेस्टिवल में शामिल होने वाले लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.