इन रूटों पर चलेंगी विशेष बसें

ओल्ड बस स्टैंड – छोटा शिमला – संजौली – लक्कड़ बाजार – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें

ओल्ड बस स्टैंड – लक्कड़ बाजार – संजौली – छोटा शिमला – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें

ओल्ड बस स्टैंड – आईएसबीटी – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें

ओल्ड बस स्टैंड – टूटू – ओल्ड बस स्टैंड : 1 बस

ओल्ड बस स्टैंड – मेहली – ओल्ड बस स्टैंड : 2 बसें

ओल्ड बस स्टैंड – न्यू शिमला – ओल्ड बस स्टैंड : 1 बस