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रेहड़ी-फड़ी वालों का बड़ा ऐलान, 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय पर होगा प्रदर्शन

Shimla Street Vendors Protest: इससे पहले यूनियन की ओर से तहबाजारियों को हटाने के विरोध में डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में तहबाजारी अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष जताया.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 13, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:09 PM IST
रेहड़ी-फड़ी वालों का बड़ा ऐलान, 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय पर होगा प्रदर्शन

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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