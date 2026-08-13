रेहड़ी-फड़ी वालों का बड़ा ऐलान, 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय पर होगा प्रदर्शन

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Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला शहर में रेहड़ी-फड़ी और तहबाजारी कारोबारियों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज होने जा रहा है. रेहड़ी-फड़ी तहबाजारी यूनियन शिमला संबंधित सीटू ने तहबाजारियों की समस्याओं और रोजगार की सुरक्षा को लेकर 17 अगस्त को नगर निगम शिमला कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.
इससे पहले यूनियन की ओर से तहबाजारियों को हटाने के विरोध में डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में तहबाजारी अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष जताया.
वर्षों से रोजगार कर रहे परिवारों को उजाड़ने का आरोप
तहबाजारी यूनियन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि शिमला शहर में वर्षों से रेहड़ी-फड़ी और तहबाजारी का काम करके हजारों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन इन मेहनतकश लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रहा है.
उन्होंने कहा कि तहबाजारियों को स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अधिकार मिलना चाहिए और बिना उचित व्यवस्था किए उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए. यूनियन ने तहबाजारियों के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाने, लाइसेंस और वेंडिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई.
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने की मांग
यूनियन ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 को पूरी तरह लागू करने की मांग की है. साथ ही कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना किसी भी रेहड़ी-फड़ी वाले को हटाने पर रोक लगाने की मांग की गई.
यूनियन के अनुसार सभी पात्र तहबाजारियों का सर्वे और पंजीकरण पूरा कर उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए. इसके अलावा शहर में व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाए जाने की भी मांग की गई है.
मनमानी फीस और सामान जब्त करने का विरोध
तहबाजारी यूनियन ने कारोबारियों से मनमानी फीस और जुर्माने की वसूली बंद करने की मांग की. इसके साथ ही सामान जब्त करने और कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई. यूनियन का कहना है कि शहर में रोजगार करने वाले मेहनतकश लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए. यूनियन ने नगर निगम प्रशासन द्वारा तहबाजारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर किए गए वादों को लागू करने की भी मांग की है.
17 अगस्त को होगा बड़ा प्रदर्शन
यूनियन का कहना है कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है. ऐसे में अब आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है.
17 अगस्त को नगर निगम शिमला कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. यूनियन ने शिमला के सभी रेहड़ी-फड़ी और तहबाजारी कारोबारियों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.
यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. यूनियन ने इसके लिए नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है.