रेहड़ी-फड़ी वालों का बड़ा ऐलान, 17 अगस्त को नगर निगम कार्यालय पर होगा प्रदर्शन

तहबाजारी यूनियन ने कारोबारियों से मनमानी फीस और जुर्माने की वसूली बंद करने की मांग की. इसके साथ ही सामान जब्त करने और कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई. यूनियन का कहना है कि शहर में रोजगार करने वाले मेहनतकश लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए. यूनियन ने नगर निगम प्रशासन द्वारा तहबाजारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर किए गए वादों को लागू करने की भी मांग की है.