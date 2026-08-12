तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण की मांग, शिमला में 24 घंटे का सांकेतिक अनशन

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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में तिब्बती भाषा, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और विशिष्ट पहचान के संरक्षण की मांग को लेकर तिब्बती समुदाय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. रीजनल तिब्बतन वीमेन एसोसिएशन और रीजनल तिब्बतन कम्युनिटी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे का सांकेतिक अनशन किया.
बाल मुंडवाकर जताया प्रतीकात्मक विरोध
विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रतिभागियों ने बाल मुंडवाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य तिब्बती भाषा, संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और विशिष्ट पहचान के संरक्षण की मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना है.
कर्ण नंदा भी पहुंचे
कार्यक्रम में समाजसेवी एवं भाजपा नेता कर्ण नंदा भी पहुंचे। उन्होंने तिब्बती समुदाय के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और तिब्बती समुदाय के संबंध केवल भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं. कर्ण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का तिब्बती समुदाय के साथ दशकों पुराना विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान उसकी महत्वपूर्ण विरासत होती है और उसका संरक्षण जरूरी है.
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा तिब्बती समुदाय
नंदा ने कहा कि तिब्बती समुदाय जिस शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी चिंताओं को सामने रख रहा है, उसकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति शांति, करुणा, सह-अस्तित्व, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की पक्षधर रही है.
लोबगा रंगजेन को दी श्रद्धांजलि
इस दौरान लोबगा रंगजेन की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कर्ण नंदा ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शांति की कामना की.