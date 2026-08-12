तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण की मांग, शिमला में 24 घंटे का सांकेतिक अनशन

कार्यक्रम में समाजसेवी एवं भाजपा नेता कर्ण नंदा भी पहुंचे। उन्होंने तिब्बती समुदाय के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और तिब्बती समुदाय के संबंध केवल भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं. कर्ण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का तिब्बती समुदाय के साथ दशकों पुराना विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान उसकी महत्वपूर्ण विरासत होती है और उसका संरक्षण जरूरी है.