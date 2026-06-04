शिमला के ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत! बीबीएन में बनेगा नया शहर, मंडियों को शिफ्ट करने की तैयारी

Shimla News: शिमला शहर में लगातार बढ़ रही भीड़ और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने योजनाबद्ध कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी उद्देश्य से गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे.

बीबीएन में नई टाउनशिप और सैटेलाइट टाउन की योजना

बैठक में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके साथ ही चंडीगढ़ की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन बसाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के लिए 7042 बीघा से अधिक भूमि का समेकन किया जा चुका है. सरकार भूमि पूलिंग नीति को पंजाब और अन्य राज्यों के मॉडल के अनुरूप तैयार करने पर भी काम कर रही है.

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शिमला के प्रमुख जंक्शनों की हुई समीक्षा

बैठक में शिमला शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले चौकों और जंक्शनों की स्थिति का आकलन किया गया. इनमें छोटा शिमला चौक, संजौली चौक, बालूगंज जंक्शन, टूटीकंडी जंक्शन, ढली बाइपास-टनल चौक, कसुम्पटी, खलीनी, यूनिवर्सिटी जंक्शन, विक्ट्री टनल, टॉलैंड और लोकल बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल रहे.

उप-समिति ने संबंधित विभागों को इन क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर यातायात सुधार से जुड़े प्रस्तावों को तय समय सीमा के भीतर लागू करने के निर्देश दिए.

शहर से बाहर शिफ्ट हो सकती हैं मंडियां

बैठक में शहर के भीतर ट्रैफिक जाम और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई. प्रस्ताव है कि नई मंडियों को फोरलेन मार्गों के किनारे उपयुक्त स्थानों पर विकसित किया जाए, जिससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम किया जा सके.

पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी जोर

शिमला पुलिस को शोघी, धामी और अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सड़कों के किनारे अनियंत्रित पार्किंग पर रोक लगाने तथा नए पार्किंग स्थलों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है.

सरकार का मानना है कि इन उपायों से न केवल शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा.