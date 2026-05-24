शिमला में हर वार्ड में बनेंगे पानी के टैंक, 21 साइटें फाइनल; गर्मियों में पानी संकट से मिलेगी राहत

Shimla Water Tank Project News(अंकुश डोभाल): शिमला शहर में गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत से राहत दिलाने के लिए नगर निगम और जल प्रबंधन कंपनी ने बड़ा प्लान तैयार किया है. शहर के हर वार्ड में पानी भंडारण के लिए बड़े टैंक बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और पानी की समस्या को कम किया जा सके.

जानकारी के अनुसार सतलुज से शिमला लाए जा रहे पानी को स्टोर करने के लिए अब तक 21 स्थानों को चिन्हित कर फाइनल किया जा चुका है. पहले चरण में 10 पानी के टैंकों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा.

कई इलाकों का निरीक्षण, पाइपलाइन कार्य का लिया जायजा

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शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने समरहिल, फागली, बालूगंज और चौड़ा मैदान सहित कई क्षेत्रों का दौरा कर जल प्रबंधन कंपनी द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन के कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों के साथ उन स्थानों का भी जायजा लिया गया, जहां नए पानी के टैंक बनाए जाने हैं.

रोजाना 50 एमएलडी पानी पहुंच रहा शिमला

महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि सतलुज नदी से हर दिन करीब 50 एमएलडी पानी शिमला शहर तक पहुंच रहा है. अब इस पानी को सुरक्षित स्टोर करने के लिए विभिन्न वार्डों में बड़े जल भंडारण टैंक तैयार किए जाएंगे, जिससे पानी का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और लोगों को नियमित सप्लाई मिल सकेगी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन और टैंक निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए.

महापौर ने कहा कि गर्मियों में बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए यह परियोजना शहर के लिए काफी अहम साबित होगी. टैंक बनने के बाद पानी वितरण प्रणाली में सुधार आएगा और जिन इलाकों में पानी की कमी रहती है, वहां भी राहत मिलेगी.