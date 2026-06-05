Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3238413
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला में पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रोका, लगाए गंभीर आरोप

Shimla News: युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि वह किसी जरूरी कार्य के सिलसिले में जिला अदालत जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो सरकार या न्यायालय के आदेश दिखाए जाएं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:04 PM IST

Trending Photos

शिमला में पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रोका, लगाए गंभीर आरोप

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि वह किसी जरूरी कार्य के सिलसिले में जिला अदालत जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो सरकार या न्यायालय के आदेश दिखाए जाएं.

बैंस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत देने के बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि जब भी वह शिमला आते हैं, उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है।

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने चेस्टर हिल मामले में कथित अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करते हुए कई नेताओं और नौकरशाहों के नाम भी लिए.

बैंस ने आशंका जताई कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट आदेश के इस तरह रोकना उचित नहीं है.

हालांकि, इस मामले में अभी तक शिमला पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का पक्ष आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और बैंस के आरोपों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

 

TAGS

Yudhvir Singh BainsShimla NewsHimachal Pradesh News

Trending news

Yudhvir Singh Bains
शिमला में पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रोका, लगाए गंभीर आरोप
amritsar news
HC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰਟ
amritsar news
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
Pakistan Sikh Jatha 2026
13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ
Batala Tempo Traveller Accident
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 14 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Paonta Sahib news
पुलिस जवान से मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा, पेंशनर्स एसोसिएशन ने की कार्रवाई मांग
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ 12 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸਿਆ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਟੀ ਸੜਕ
Yudh Nashian Virudh
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ 3440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ
Mukham Mantri Sehat Yojana
ਸਾਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਇਲਾਜ
Stray dogs attack child in Gurdaspur
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ