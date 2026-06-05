शिमला में पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रोका, लगाए गंभीर आरोप

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि वह किसी जरूरी कार्य के सिलसिले में जिला अदालत जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो सरकार या न्यायालय के आदेश दिखाए जाएं.

बैंस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत देने के बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि जब भी वह शिमला आते हैं, उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है।

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पूर्व कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने चेस्टर हिल मामले में कथित अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करते हुए कई नेताओं और नौकरशाहों के नाम भी लिए.

बैंस ने आशंका जताई कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट आदेश के इस तरह रोकना उचित नहीं है.

हालांकि, इस मामले में अभी तक शिमला पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का पक्ष आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और बैंस के आरोपों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.