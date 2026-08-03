/शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव टला, बैठक में नहीं पहुंचा 25 में से एक भी सदस्य

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. हैरानी की बात यह रही कि 25 सदस्यीय जिला परिषद का एक भी निर्वाचित सदस्य बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचा. आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी.
जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित बैठक में किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के चलते दो-तिहाई कोरम पूरा नहीं हो सका. ऐसे में नियमानुसार चुनाव नहीं कराया जा सका.
अनुपस्थिति के कारणों की होगी जांच
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन यह पता लगाएगा कि सभी सदस्य बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे. मामले की जानकारी जुटाने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
दूसरी बैठक में अलग होगा कोरम का नियम
डीसी ने बताया कि पहली बैठक के लिए दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि दूसरी बैठक में 50 प्रतिशत सदस्यों की मौजूदगी पर्याप्त होगी. आवश्यक कोरम पूरा होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा.
जल्द घोषित होगी नई तारीख
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी. इसकी सूचना सभी जिला परिषद सदस्यों को समय रहते उपलब्ध कराई जाएगी.