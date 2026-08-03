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शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव टला, बैठक में नहीं पहुंचा 25 में से एक भी सदस्य

Shimla District Council Election: शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव टल गया. 25 में से एक भी सदस्य बैठक में नहीं पहुंचा, जिससे कोरम पूरा नहीं हो सका. अब प्रशासन अगली बैठक की तारीख जल्द घोषित करेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST
शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव टला, बैठक में नहीं पहुंचा 25 में से एक भी सदस्य

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