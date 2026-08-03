/शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव टला, बैठक में नहीं पहुंचा 25 में से एक भी सदस्य

Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. हैरानी की बात यह रही कि 25 सदस्यीय जिला परिषद का एक भी निर्वाचित सदस्य बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचा. आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी.