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Shimla Zila Parishad Election: 13 वोटों पर टिकी कुर्सी, BJP-Congress में कांटे की टक्कर!

Shimla Zila Parishad Election: शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में सियासी हलचल तेज है. 25 सदस्यों वाली परिषद में बहुमत के लिए 13 वोट जरूरी, BJP-कांग्रेस की नजर एक-एक वोट पर.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:00 PM IST
Shimla Zila Parishad Election: 13 वोटों पर टिकी कुर्सी, BJP-Congress में कांटे की टक्कर!

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