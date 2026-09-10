Shimla Zila Parishad Election: 13 वोटों पर टिकी कुर्सी, BJP-Congress में कांटे की टक्कर!

शिमला जिला परिषद में कुल 25 सदस्य हैं. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के लिए किसी भी खेमे को कम से कम 13 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा. ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी एक-एक वोट पर दोनों दलों की नजर बनी हुई है. मुकाबला करीबी होने के कारण अंतिम समय तक राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा.