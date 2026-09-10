Shimla Zila Parishad Election: 13 वोटों पर टिकी कुर्सी, BJP-Congress में कांटे की टक्कर!

राज्य चुनें
Shimla News: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. दोनों पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया बचत भवन में चल रही है. भाजपा और कांग्रेस समर्थित जिला परिषद के सभी सदस्य चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं.
शिमला जिला परिषद में कुल 25 सदस्य हैं. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के लिए किसी भी खेमे को कम से कम 13 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा. ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी एक-एक वोट पर दोनों दलों की नजर बनी हुई है. मुकाबला करीबी होने के कारण अंतिम समय तक राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा.
भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और विधायक बलबीर सिंह वर्मा बचत भवन पहुंचे हैं. वहीं, कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्यों के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मौके पर मौजूद नजर आए.
चुनाव को लेकर बचत भवन के बाहर भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी हुई है. दोनों पक्ष अपने-अपने समर्थन वाले सदस्यों के साथ लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं.
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा. मतदान के नतीजे सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिमला जिला परिषद में सत्ता की कमान किस राजनीतिक खेमे के हाथ जाती है. फिलहाल 13 सदस्यों का बहुमत हासिल करना दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.