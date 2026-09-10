शिमला जिला परिषद में 26 साल बाद BJP का कब्जा, कांग्रेस के लिए 2027 से पहले बड़ी चुनौती

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Shimla News: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने बाजी मारते हुए 26 साल बाद परिषद पर अपना कब्जा जमा लिया है. सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यह नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिमला जिला परिषद को लंबे समय से कांग्रेस के मजबूत राजनीतिक आधार के तौर पर देखा जाता रहा है.
भाजपा की इस जीत को महज जिला परिषद के दो पदों तक सीमित नहीं माना जा रहा. राजनीतिक जानकार इसे शिमला जिले में कांग्रेस और भाजपा की जमीनी पकड़, संगठनात्मक ताकत और स्थानीय नेताओं के प्रभाव की परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं. खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस नतीजे के राजनीतिक मायने काफी अहम हो सकते हैं.
कांग्रेस के लिए बढ़ी चिंता
जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की हार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस भाजपा को जिला परिषद में बहुमत हासिल करने से नहीं रोक सकी. ऐसे में संगठन के स्तर पर रणनीति और स्थानीय समीकरणों को लेकर पार्टी के सामने नए सवाल खड़े हो सकते हैं.
इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से मंत्रियों और विधायकों समेत कई वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता भी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को जीत नहीं मिल सकी. यही वजह है कि नतीजे को कांग्रेस के लिए राजनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.
भाजपा को मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त
पिछले विधानसभा चुनाव में शिमला जिले की आठ विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में केवल एक सीट आई थी. ऐसे में जिला परिषद पर 26 साल बाद कब्जा करना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
इस जीत से भाजपा को शिमला जिले में संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का मौका मिलेगा. साथ ही पार्टी इस नतीजे को कांग्रेस के खिलाफ अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है.
2027 के चुनाव से पहले बढ़ी सियासी गर्मी
जिला परिषद चुनाव के नतीजे ऐसे समय आए हैं जब हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं. शिमला जिला परिषद में भाजपा की जीत ने दोनों प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.
हालांकि जिला परिषद चुनाव का नतीजा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव का संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन स्थानीय स्तर पर बदलते राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत के लिहाज से यह भाजपा के लिए उत्साह बढ़ाने वाला परिणाम जरूर है. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस झटके के बाद अपने संगठन और जमीनी रणनीति में क्या बदलाव करती है.