शिमला जिला परिषद में 26 साल बाद BJP का कब्जा, कांग्रेस के लिए 2027 से पहले बड़ी चुनौती

कांग्रेस के लिए बढ़ी चिंता

जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की हार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस भाजपा को जिला परिषद में बहुमत हासिल करने से नहीं रोक सकी. ऐसे में संगठन के स्तर पर रणनीति और स्थानीय समीकरणों को लेकर पार्टी के सामने नए सवाल खड़े हो सकते हैं.