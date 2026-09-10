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शिमला जिला परिषद में 26 साल बाद BJP का कब्जा, कांग्रेस के लिए 2027 से पहले बड़ी चुनौती

Shimla Zila Parishad Election: शिमला जिला परिषद पर 26 साल बाद BJP ने कब्जा कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह नतीजा भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त माना जा रहा है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:51 PM IST
शिमला जिला परिषद में 26 साल बाद BJP का कब्जा, कांग्रेस के लिए 2027 से पहले बड़ी चुनौती

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