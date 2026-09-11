कांग्रेस की हार पर रोहित ठाकुर बोले- निराशाजनक नतीजे, गंभीर समीक्षा की जरूरत

Shimla News: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि शिमला जिला लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन हालिया पंचायतीराज चुनावों में पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में चुनाव परिणामों पर गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन जरूरी है.