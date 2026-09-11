Add Zee Business As A Preferred Source
App

कांग्रेस की हार पर रोहित ठाकुर बोले- निराशाजनक नतीजे, गंभीर समीक्षा की जरूरत

Shimla Zila Parishad Election: शिमला जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की हार पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसे निराशाजनक बताया. बोले- संगठन की कमियों पर मंथन कर मजबूती से आगे बढ़ेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:40 PM IST
कांग्रेस की हार पर रोहित ठाकुर बोले- निराशाजनक नतीजे, गंभीर समीक्षा की जरूरत

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੀਂਡਸਾ
2
3
4
5