कांग्रेस की हार पर रोहित ठाकुर बोले- निराशाजनक नतीजे, गंभीर समीक्षा की जरूरत

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Shimla News: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि शिमला जिला लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन हालिया पंचायतीराज चुनावों में पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में चुनाव परिणामों पर गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन जरूरी है.
कांग्रेस को किन क्षेत्रों में कमी रही, होगी समीक्षा
रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला जिले में कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व रहा है. जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के सभी जिला परिषद सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा. इसी वजह से पार्टी जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल नहीं कर सकी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह आकलन करना होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में संगठन कमजोर रहा और किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए. इन कमियों पर मंथन करने के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने पर जोर
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विषय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी चर्चा की जाएगी. विधानसभा चुनाव में अब करीब एक वर्ष का समय बचा है, इसलिए पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला परिषद चुनाव के परिणामों को स्वीकार करती है. अब पार्टी के लिए जरूरी है कि वह अपनी कमियों की पहचान करे और उन्हें दूर करे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.
दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से सरकार-संगठन पर चर्चा
रोहित ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित उनका कार्यक्रम पहले से तय था. दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात होना भी स्वाभाविक था. उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि अन्य मंत्री भी दिल्ली में मौजूद थे और प्रदेश कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर भी बातचीत हुई. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी से जुड़ी कुछ बातें आंतरिक होती हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.
कैबिनेट बैठक स्थगित होने पर मनमुटाव से इनकार
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक अचानक स्थगित होने को लेकर भी रोहित ठाकुर ने किसी तरह के मतभेद या मनमुटाव से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे थे, लेकिन बाद में बैठक स्थगित कर दी गई.
उन्होंने कहा कि बैठक स्थगित करने के कारणों की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन इसे मंत्रियों के बीच किसी विवाद या मनमुटाव से जोड़ना सही नहीं है.
हिमाचल की साक्षरता उपलब्धि को बताया सामूहिक प्रयास
साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश के देश में दूसरे स्थान पर रहने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी राज्य ने करीब पांच प्रतिशत से बढ़कर 99.5 प्रतिशत तक साक्षरता का सफर लंबे समय के प्रयासों के बाद तय किया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की मजबूत नींव पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार ने रखी थी. इसके बाद अलग-अलग सरकारों ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार निवेश किया. राजनीतिक प्रतिबद्धता, निरंतर निवेश और शिक्षकों के प्रयासों से हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ.
रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मिली यह उपलब्धि किसी एक सरकार की नहीं है, बल्कि पूर्व की सरकारों के साथ-साथ शिक्षकों और लंबे समय से किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.