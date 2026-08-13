श्री नैनादेवी मंदिर में आज से श्रावण अष्टमी मेला धूमधाम के साथ शुरू

वहीं हिमाचल सरकार के दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन व मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए है ताकि दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कोला वाला टोबा से मंदिर परिसर को 9 सेक्टरों में बांटा गया है जहां मेला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिसकर्मी व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी चप्पे-चप्पे पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.