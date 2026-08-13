श्री नैनादेवी मंदिर में आज से श्रावण अष्टमी मेला धूमधाम के साथ शुरू

राज्य चुनें
Shravan Ashtami fair (विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में आज श्रावण अष्टमी मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गया. सुबह की आरती और मंत्र उच्चारण के साथ श्रावण अष्टमी मेला की शुरुआत हो गयी. वहीं इस मौके पर पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु मां नैनादेवी के दरबार में नतमस्तक होने व मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.
वहीं हिमाचल सरकार के दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन व मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए है ताकि दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कोला वाला टोबा से मंदिर परिसर को 9 सेक्टरों में बांटा गया है जहां मेला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिसकर्मी व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी चप्पे-चप्पे पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.
गौरतलब है कि हर वर्ष श्रावण अष्टमी मेला के दौरान देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर पहुंचते हैं और माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं. वहीं इस बार भी श्रावण मेले के दौरान नैनादेवी मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद हैं, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं के लिए पीने के लिए स्वच्छ जल व लंगर की उचित व्यवस्था की गई है.
बता दें कि श्रावण अष्टमी मेला 13 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा और आज मेले के पहले ही दिन सुबह से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां एक ओर श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से माँ नैनादेवी के दर्शन किए जा रहे हैं तो वहीं प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की जा रही है.
वहीं श्रावण मेला आयोजन को लेकर मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल ने बताया कि मंदिर न्यास ने श्रावण अष्टमी मेला के दृष्टिगत व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद की है और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास का उद्देश्य श्रद्धालुओं को इस तीर्थ स्थल पर अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना है.