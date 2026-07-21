/श्री नैनादेवी धाम में सजी बंजारों की आस्था, सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत; दर्शन के बाद होता है विशाल दंगल

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी 19 से 21 जुलाई तक लगने वाला बंजारों का पारंपरिक मेला श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम बना हुआ है. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे बंजारा समुदाय के लोग मां नैनादेवी के दर्शन कर अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं.
बंजारा समुदाय, जिन्हें पंजाब में 'गाड़ी वाले' के नाम से भी जाना जाता है, हर वर्ष अपने परिवारों के साथ मां नैनादेवी के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और देश में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हैं. धार्मिक अनुष्ठानों के बाद पारंपरिक रूप से विशाल दंगल (कुश्ती प्रतियोगिता) का आयोजन भी किया जाता है.
पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही परंपरा
बंजारा समुदाय के सदस्य रमेश कुमार ने बताया कि उनके पूर्वज वर्षों से श्रावण मास में मां नैनादेवी के दरबार में आकर पूजा-अर्चना करते रहे हैं. उसी परंपरा को आज नई पीढ़ी भी पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि हर साल परिवार सहित मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया जाता है, जिसके बाद कुश्ती प्रतियोगिता, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.
इस वर्ष भी नैनादेवी स्टेडियम में आयोजित दंगल में विभिन्न राज्यों से आए युवा पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस आयोजन ने मेले की धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक रंगत भी बढ़ा दी.
मंदिर प्रशासन ने बताया विशेष महत्व
श्री नैनादेवी मंदिर के पुजारी लक्की शर्मा ने बताया कि बंजारा समुदाय वर्षों से जुलाई माह में इन विशेष दिनों के दौरान मंदिर पहुंचकर माता की पूजा-अर्चना करता है और अपनी पारंपरिक धार्मिक परंपराओं का पालन करता है. यह मेला मंदिर की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
श्रावण मास के अवसर पर पंजाब, हिमाचल सहित देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर पहुंच रहे हैं. बंजारों का यह पारंपरिक मेला आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक माना जाता है.