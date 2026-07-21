/श्री नैनादेवी धाम में सजी बंजारों की आस्था, सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत; दर्शन के बाद होता है विशाल दंगल

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी 19 से 21 जुलाई तक लगने वाला बंजारों का पारंपरिक मेला श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम बना हुआ है. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे बंजारा समुदाय के लोग मां नैनादेवी के दर्शन कर अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं.