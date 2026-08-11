श्रावण अष्टमी मेले के लिए सज रहा मां नैनादेवी का दरबार, 13 अगस्त से शुरू होगा मेला

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Bilaspur News: बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में 13 अगस्त से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए फूलों, रंग-बिरंगी लड़ियों और आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है.
श्रावण अष्टमी मेला 13 से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. मेले के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं के श्री नैनादेवी मंदिर पहुंचने की उम्मीद है.
20 कारीगर कर रहे मंदिर की भव्य सजावट
इस बार भी मंदिर की सजावट की जिम्मेदारी पंजाब के खन्ना की एक समाजसेवी संस्था ने संभाली है.संस्था के करीब 20 कारीगर मंदिर परिसर और माता रानी के दरबार को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं. मेले के शुरू होने से पहले सजावट का काम पूरा कर लिया जाएगा.
मंदिर की सजावट के लिए बेंगलुरु और पुणे से विशेष रंग-बिरंगे फूल मंगवाए गए हैं. फूलों और रोशनी से मंदिर परिसर को बेहद आकर्षक बनाया जा रहा है.
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस
श्रावण मेले को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं. लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर के पुजारी बृजेश शर्मा ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेले के मद्देनजर मंदिर की भव्य सजावट का कार्य जारी है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से माता नैनादेवी के दर्शन कर सकें और मेले का सफल आयोजन हो सके.