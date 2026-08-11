श्रावण अष्टमी मेले के लिए सज रहा मां नैनादेवी का दरबार, 13 अगस्त से शुरू होगा मेला

शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर के पुजारी बृजेश शर्मा ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेले के मद्देनजर मंदिर की भव्य सजावट का कार्य जारी है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से माता नैनादेवी के दर्शन कर सकें और मेले का सफल आयोजन हो सके.