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श्रावण अष्टमी मेले के लिए सज रहा मां नैनादेवी का दरबार, 13 अगस्त से शुरू होगा मेला

Shri Naina Devi Mandir: श्री नैनादेवी मंदिर में 13 से 22 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेला होगा. खन्ना के 20 कारीगर फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से मंदिर सजा रहे हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:46 PM IST
श्रावण अष्टमी मेले के लिए सज रहा मां नैनादेवी का दरबार, 13 अगस्त से शुरू होगा मेला

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