19 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला-2026

बैठक के बाद विधायक विनय कुमार ने कहा कि मेले की सफलता जन समर्थन और जन भागीदारी से ही संभव होती है. उन्होंने सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि मेले का आयोजन सुचारू और सफल तरीके से किया जा सके.