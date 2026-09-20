19 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला-2026

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Paonta Sahib News: सिरमौर में हर वर्ष आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला-2026 की तारीख तय कर दी गई है. इस बार मेला 19 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा. मेले के सफल आयोजन को लेकर श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड की उच्चस्तरीय बैठक कुब्जा पवेलियन में आयोजित हुई.
बैठक की अध्यक्षता श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विनय कुमार ने की. इस दौरान उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और संबंधित सदस्य मौजूद रहे.
माता रेणुका और भगवान परशुराम के मिलन का पर्व
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम के पावन मिलन के अवसर पर आयोजित किया जाता है. छह दिवसीय इस मेले में सिरमौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है.
मेले के दौरान पारंपरिक शोभायात्रा, रेणुका घाट पर आरती और नौका विहार समेत विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. परंपरा के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री मेले का शुभारंभ करते हैं, जबकि समापन अवसर पर राज्यपाल की उपस्थिति रहती है.
दंगल और सांस्कृतिक संध्याएं रहेंगी खास
बैठक में तय किया गया कि मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा, जबकि स्थानीय और हिमाचली कलाकारों को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर रहेगा.
इसके अलावा भव्य दंगल, वाद्य दलों की प्रस्तुतियां और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी मेले के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी. क्षेत्र के देवी-देवताओं को भी परंपरा के अनुसार मेले में आमंत्रित किया जाएगा.
सुरक्षा और स्वच्छता पर रहेगा फोकस
बैठक में मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं.
इसके साथ ही अस्थायी पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए.
एंटी-ड्रग अभियान को भी मिलेगा बढ़ावा
इस बार अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला प्रदेश सरकार के नशा विरोधी अभियान को भी प्रोत्साहित करेगा. मेले के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और नशामुक्ति का संदेश देने पर जोर रहेगा.
बैठक के बाद विधायक विनय कुमार ने कहा कि मेले की सफलता जन समर्थन और जन भागीदारी से ही संभव होती है. उन्होंने सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि मेले का आयोजन सुचारू और सफल तरीके से किया जा सके.