/श्रीखंड महादेव यात्रा पर बड़ा अपडेट! भीम डवारी तक दर्शन की मांग तेज, DC से मिले संगठन के पदाधिकारी

जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद फैसला लेने का आश्वासन

संगठन के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष सुरक्षा कारणों से यात्रा पर रोक लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ-साथ यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि डीसी कुल्लू ने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों की संयुक्त निरीक्षण समिति (जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी) जल्द ही यात्रा मार्ग का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि यात्रा को किस स्थान तक सुरक्षित रूप से शुरू किया जा सकता है.