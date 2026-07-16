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श्रीखंड महादेव यात्रा पर बड़ा अपडेट! भीम डवारी तक दर्शन की मांग तेज, DC से मिले संगठन के पदाधिकारी

Shrikhand Mahadev Yatra: श्रीखंड महादेव संगठन ने कुल्लू DC से मुलाकात कर भीम डवारी तक यात्रा शुरू करने की मांग उठाई. जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद फैसला संभव, यात्रा बंद होने से स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:34 PM IST
श्रीखंड महादेव यात्रा पर बड़ा अपडेट! भीम डवारी तक दर्शन की मांग तेज, DC से मिले संगठन के पदाधिकारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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