/श्रीखंड महादेव यात्रा पर बड़ा अपडेट! भीम डवारी तक दर्शन की मांग तेज, DC से मिले संगठन के पदाधिकारी

राज्य चुनें
Kullu News: उत्तर भारत की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू कराने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है. इस संबंध में श्रीखंड महादेव संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने ढालपुर में उपायुक्त (डीसी) कुल्लू से मुलाकात कर यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग उठाई. संगठन ने सुझाव दिया कि यदि पूरे ट्रैक को फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, तो श्रद्धालुओं को कम से कम भीम डवारी तक जाने की अनुमति दी जाए, जहां से भगवान श्रीखंड महादेव के दर्शन संभव हैं.
जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद फैसला लेने का आश्वासन
संगठन के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष सुरक्षा कारणों से यात्रा पर रोक लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ-साथ यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि डीसी कुल्लू ने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों की संयुक्त निरीक्षण समिति (जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी) जल्द ही यात्रा मार्ग का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि यात्रा को किस स्थान तक सुरक्षित रूप से शुरू किया जा सकता है.
भीम डवारी तक यात्रा खोलने की मांग
संगठन का कहना है कि यदि पूरा ट्रैक खोलना संभव नहीं है तो प्रशासन श्रद्धालुओं को भीम डवारी तक जाने की अनुमति दे. वहां से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उनकी धार्मिक आस्था भी बनी रहेगी.
स्थानीय कारोबार पर पड़ रहा असर
मोहन सिंह ने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का भी अहम आधार है. यात्रा से पोर्टर, गाइड, टेंट संचालक, खच्चर संचालक और अन्य स्थानीय कारोबारियों की आजीविका जुड़ी हुई है.
उन्होंने बताया कि हर वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिलने से सैकड़ों परिवारों की आय प्रभावित हो रही है. बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से स्थानीय व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है.
जल्द निरीक्षण कर यात्रा शुरू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से आग्रह किया कि यात्रा मार्ग का जल्द संयुक्त निरीक्षण करवाकर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा किया जाए और सुरक्षा मानकों के अनुरूप परिस्थितियां बनने पर यात्रा को शीघ्र शुरू किया जाए. संगठन का कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु लगातार यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन को उनकी आस्था तथा स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए.