/सिरमौर माइन हादसे में बड़ा अपडेट! मलबे से ड्राइवर का शव बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी

Sirmaur News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की कमरऊ तहसील के बागनधार स्थित चूना पत्थर खदान में हुए भीषण भूस्खलन के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा. एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे एक ड्राइवर का शव बरामद कर लिया है. वहीं, मलबे में दबे दो अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है.