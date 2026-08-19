/सिरमौर माइन हादसे में बड़ा अपडेट! मलबे से ड्राइवर का शव बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी

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Sirmaur News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की कमरऊ तहसील के बागनधार स्थित चूना पत्थर खदान में हुए भीषण भूस्खलन के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा. एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे एक ड्राइवर का शव बरामद कर लिया है. वहीं, मलबे में दबे दो अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है.
मंगलवार को हुआ था भारी भूस्खलन
बागनधार की भीमगोडा माइन में मंगलवार को अचानक भारी भूस्खलन हुआ था. पहाड़ से बड़ी-बड़ी चट्टानें और मलबा गिरने के कारण दो डंपर और एक एलएनटी मशीन मलबे में दब गई थी. हादसे के वक्त डंपरों में एक चालक और दो मजदूर मौजूद थे.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने, बारिश और घने कोहरे के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं.
एनडीआरएफ ने निकाला ड्राइवर का शव
बुधवार को एनडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस और लोगों के सहयोग से दोबारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे एक डंपर तक पहुंच बनाई और उसके चालक को बाहर निकाला, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो चुकी थी.
प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
दो अन्य लोगों की तलाश जारी
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि मलबे में दबे नेपाली मूल के दो अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि जब तक लापता लोगों की तलाश पूरी नहीं हो जाती, तब तक रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी.
मौके पर उपायुक्त प्रियंका वर्मा, एसडीएम शिलाई सतपाल और डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं.
हादसे के कारणों की होगी जांच
जिला खनन अधिकारी सरित चंद ने बताया कि बरसात के मौसम में भी चूना पत्थर की खदानों में खनन गतिविधियां जारी रहती हैं. उन्होंने कहा कि हादसा किन परिस्थितियों और कारणों से हुआ, इसकी जांच संबंधित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाएगी.
फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे दोनों अन्य लोगों को तलाशना और सुरक्षित निकालना है.