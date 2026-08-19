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सिरमौर माइन हादसे में बड़ा अपडेट! मलबे से ड्राइवर का शव बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी

सिरमौर के बागनधार माइन में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मलबे से एक ड्राइवर का शव बरामद हुआ, जबकि नेपाली मूल के 2 लोगों की तलाश जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:50 PM IST
सिरमौर माइन हादसे में बड़ा अपडेट! मलबे से ड्राइवर का शव बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी

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