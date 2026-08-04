/सिरमौर में जलमूषा खड्ड में फंसे 25 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

प्रशासन ने जारी की अपील

एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान नदी-नालों और बरसाती खड्डों के आसपास जाने से बचें. साथ ही जो लोग ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.