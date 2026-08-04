/सिरमौर में जलमूषा खड्ड में फंसे 25 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

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Sirmaur News: सिरमौर के कोलर गांव के पास जलमूषा खड्ड में अचानक बाढ़ आने से चार गुज्जर परिवारों के 25 लोग फंस गए. पुलिस, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीम ने रस्सी और लाइफ जैकेट की मदद से सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया.
Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल के कोलर गांव के पास स्थित जलमूषा खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से चार गुज्जर परिवारों के 25 लोग बाढ़ के बीच फंस गए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
फायर ब्रिगेड, पुलिस और होमगार्ड ने संभाला मोर्चा
लगातार हो रही बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी ने जलमूषा खड्ड में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए. श्री कटासन देवी मंदिर के समीप खड्ड के दूसरी ओर अस्थायी रूप से रह रहे गुज्जर परिवार अचानक बढ़े जलस्तर के कारण सुरक्षित रास्ते से कट गए.
सूचना मिलते ही पांवटा साहिब प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीमें मौके पर पहुंचीं. बाद में एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, हालांकि उससे पहले स्थानीय बचाव दल ने राहत अभियान शुरू कर दिया था.
रस्सी और लाइफ जैकेट की मदद से निकाले गए सभी लोग
रेस्क्यू टीम ने मौके का आकलन करने के बाद जलस्तर कुछ कम होने का इंतजार किया. इसके बाद लाइफ जैकेट और रस्सियों की सहायता से एक-एक कर सभी 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बचाव अभियान के बाद सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया.
प्रशासन ने जारी की अपील
एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान नदी-नालों और बरसाती खड्डों के आसपास जाने से बचें. साथ ही जो लोग ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं.