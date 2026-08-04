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सिरमौर में जलमूषा खड्ड में फंसे 25 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

Sirmaur News: सिरमौर के कोलर गांव के पास जलमूषा खड्ड में अचानक बाढ़ आने से चार गुज्जर परिवारों के 25 लोग फंस गए. पुलिस, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीम ने रस्सी और लाइफ जैकेट की मदद से सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:10 PM IST
सिरमौर में जलमूषा खड्ड में फंसे 25 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

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