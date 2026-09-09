लापता बच्ची आर्या की तलाश चौथे दिन भी जारी, 65 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

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Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल की पंचायत लाना चेता के घेवना गांव से लापता हुई नन्ही बच्ची आर्या की तलाश बुधवार को चौथे दिन भी जारी रही. बच्ची के लापता हुए करीब 65 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्ची के नहीं मिलने से परिजनों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है.
आर्या की तलाश के लिए बुधवार को एक बार फिर बड़े स्तर पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसमें एनडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ स्थानीय ग्रामीण भी लगातार जुटे हुए हैं.
गांव के आसपास लगातार तलाश
पिछले चार दिनों से ग्रामीण अलग-अलग संभावित स्थानों पर बच्ची की खोज कर रहे हैं. गांव के आसपास के इलाकों, रास्तों और अन्य संभावित ठिकानों पर टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.
स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि भी सर्च ऑपरेशन में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं. प्रशासनिक टीमों के साथ ग्रामीणों की भागीदारी से अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है.
परिजनों की बढ़ रही चिंता
चार दिन बीतने के बाद भी आर्या का पता नहीं चलने से उसके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं, ग्रामीण और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके.
फिलहाल एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण पूरी तत्परता के साथ बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं. संयुक्त सर्च अभियान के जरिए जल्द कोई सुराग मिलने की उम्मीद बनी हुई है.