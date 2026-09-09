लापता बच्ची आर्या की तलाश चौथे दिन भी जारी, 65 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल की पंचायत लाना चेता के घेवना गांव से लापता हुई नन्ही बच्ची आर्या की तलाश बुधवार को चौथे दिन भी जारी रही. बच्ची के लापता हुए करीब 65 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्ची के नहीं मिलने से परिजनों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है.