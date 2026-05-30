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सिरमौर में लोकतंत्र के पर्व पर बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक दिखा जबरदस्त उत्साह, 104 साल की कमला देवी ने किया मतदान!

Sirmaur Panchayat Election: जिले में बढ़ते तापमान के बावजूद लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह हुई हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रहा, जिससे मतदाताओं का उत्साह और बढ़ गया.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 30, 2026, 03:39 PM IST

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सिरमौर में लोकतंत्र के पर्व पर बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक दिखा जबरदस्त उत्साह, 104 साल की कमला देवी ने किया मतदान!

Sirmaur Panchayat Election: सिरमौर जिले में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र का उत्साह देखने को मिला. युवा मतदाताओं के साथ-साथ बुजुर्गों ने भी बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया. सुबह से ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं.

जिले में बढ़ते तापमान के बावजूद लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह हुई हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रहा, जिससे मतदाताओं का उत्साह और बढ़ गया.

इस दौरान जिले के सुकेती गांव में 104 वर्षीय मतदाता कमला देवी ने मतदान कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद मतदान के प्रति उनके जज्बे ने लोगों को प्रेरित किया. चलने-फिरने में असमर्थ कमला देवी को उनके परिजन उठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे, जहां परिजनों और बूथ पर तैनात कर्मचारियों की मदद से उन्होंने मतदान किया.

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वहीं पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला. युवाओं ने लोगों से अपील की कि गांव की सरकार से लेकर राज्य और देश की सरकार चुनने तक हर चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए.

104 वर्षीय मतदाता कमला देवी की तस्वीरें अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लोग उनके लोकतंत्र के प्रति समर्पण को सलाम कर रहे हैं.

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