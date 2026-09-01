सिरमौर में बारिश से PWD को 53 करोड़ का नुकसान, 14 सड़कें बंद; बहाली का काम जारी

Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इस मानसून सीजन में भारी बारिश और भूस्खलन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. बारिश के कारण सड़कों, पुलियों और अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति हुई है. विभाग के अनुसार, अब तक करीब 53 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है.