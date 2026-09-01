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सिरमौर में बारिश से PWD को 53 करोड़ का नुकसान, 14 सड़कें बंद; बहाली का काम जारी

सिरमौर में मानसून की बारिश और भूस्खलन से PWD को करीब 53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 14 सड़कें बंद हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:14 PM IST
सिरमौर में बारिश से PWD को 53 करोड़ का नुकसान, 14 सड़कें बंद; बहाली का काम जारी

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