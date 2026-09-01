सिरमौर में बारिश से PWD को 53 करोड़ का नुकसान, 14 सड़कें बंद; बहाली का काम जारी

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Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इस मानसून सीजन में भारी बारिश और भूस्खलन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. बारिश के कारण सड़कों, पुलियों और अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति हुई है. विभाग के अनुसार, अब तक करीब 53 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है.
लोक निर्माण विभाग ने नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है. वहीं, बारिश के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने का काम लगातार जारी है.
14 सड़कें अभी भी बंद
PWD के अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में फिलहाल 14 सड़कें बंद हैं. इनमें संगड़ाह, शिलाई और नाहन मंडल की कई सड़कें शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने में जुटी हैं. जहां जरूरत है, वहां सड़क से मलबा हटाने और आवाजाही बहाल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
निजी मशीनरी भी की गई हायर
सड़कों की बहाली में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी मशीनरी के साथ-साथ निजी मशीनरी भी हायर की है. विभाग का प्रयास है कि बंद सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोला जा सके.
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. ऐसे में बहाली का काम मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है.
बारिश में यात्रा से बचने की अपील
PWD ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की अपील की है. अरविंद कुमार ने कहा कि भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है.
उन्होंने वाहन चालकों और आम लोगों से यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने तथा मौसम की स्थिति को देखते हुए ही सफर करने की सलाह दी है.