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सिरमौर के सराहां में खाई में गिरी कार, शिक्षिका समेत 3 की दर्दनाक मौत

Sirmaur Car Accident: सिरमौर के सराहां में दर्दनाक सड़क हादसे में कार गहरी खाई में गिर गई. हादसे में शिक्षिका समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:50 PM IST
सिरमौर के सराहां में खाई में गिरी कार, शिक्षिका समेत 3 की दर्दनाक मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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