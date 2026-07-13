सिरमौर के सराहां में खाई में गिरी कार, शिक्षिका समेत 3 की दर्दनाक मौत

Sirmaur News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल स्थित सराहां में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सराहां बस स्टैंड से करीब 100 मीटर आगे उस समय हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.