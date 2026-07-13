सिरमौर के सराहां में खाई में गिरी कार, शिक्षिका समेत 3 की दर्दनाक मौत

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Sirmaur News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल स्थित सराहां में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सराहां बस स्टैंड से करीब 100 मीटर आगे उस समय हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटना में 48 वर्षीय रीना शर्मा, जो शिक्षा विभाग में शिक्षिका थीं, और कार चालक अधिकारी जेटली की मौके पर ही मौत हो गई.
गंभीर रूप से घायल उर्मिला जेटली, पत्नी अधिकारी जेटली, को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.
वहीं, हादसे में घायल यशस्वी जेटली का नाहन मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी चारों लोग सराहां क्षेत्र के ही निवासी थे.
फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
पच्छाद प्रशासन के अनुसार, यह हादसा रविवार शाम करीब 7:30 बजे हुआ. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये और घायल को 5 हजार रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है.