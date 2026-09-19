सेरड़ से सुंदरनगर लौट रही HRTC बस से अचानक निकला धुआं; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

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Mandi News (नितेश सैनी): मंडी जिला के सुंदरनगर में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सेरड़ से सुंदरनगर की ओर लौट रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस से अचानक धुआं निकलने लगा. बस में उस समय कई यात्री सवार थे. चलती बस से धुआं निकलता देख यात्रियों में घबराहट फैल गई और उन्होंने तुरंत चालक को इसकी जानकारी दी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे बीबीएमबी कॉलोनी रोड पर नरेश चौक के समीप पेश आई. HRTC की बस संख्या HP 31B-3398 से अचानक धुआं निकलने लगा. बताया जा रहा है कि बस में तकनीकी खराबी आने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. धुआं निकलते ही यात्रियों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी और बस के अंदर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
स्थिति को भांपते हुए बस चालक ने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर रोक दिया. इसके बाद बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. चालक की सतर्कता के चलते स्थिति बिगड़ने से पहले ही यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया. घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है.
दूसरी बस से रवाना हुए यात्री
बस को सड़क किनारे रोकने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. कुछ यात्री पीछे से आ रही दूसरी HRTC बस में सवार होकर सुंदरनगर की ओर रवाना हुए. वहीं, खराब बस को मौके पर ही खड़ा कर दिया गया, ताकि उसकी तकनीकी जांच की जा सके.
समय रहते बस रोकने से टला बड़ा हादसा
चलती बस से अचानक धुआं निकलने की घटना ने यात्रियों को जरूर डरा दिया, लेकिन चालक की सूझबूझ और समय पर लिए गए निर्णय से किसी बड़ी अप्रिय घटना की स्थिति नहीं बनी. यदि बस को समय रहते नहीं रोका जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. हालांकि, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना केवल तकनीकी खराबी से जुड़ी है और किसी प्रकार के आग लगने या यात्री के घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है. घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों का ध्यान भी बस की ओर आकर्षित हुआ. मौके पर मौजूद लोगों के बीच बस से धुआं निकलने को लेकर चर्चा बनी रही.
तकनीकी जांच के बाद स्पष्ट होगी खराबी की वजह
बस से धुआं निकलने के वास्तविक कारणों का पता तकनीकी जांच के बाद ही चल पाएगा. HRTC प्रबंधन की ओर से बस की जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि बस के किस तकनीकी हिस्से में खराबी आई थी और धुआं निकलने का वास्तविक कारण क्या रहा.
अड्डा प्रभारी ने कहा - तकनीकी खराबी के कारण निकला धुआं
HRTC सुंदरनगर के अड्डा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी के कारण धुआं निकलने की समस्या सामने आई थी. चालक ने समय रहते बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई. उन्होंने बताया कि बस की तकनीकी जांच करवाई जा रही है और आवश्यक मरम्मत के बाद बस को जल्द ही ठीक कर दोबारा रूट पर भेज दिया जाएगा. फिलहाल घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. HRTC प्रबंधन की ओर से बस की तकनीकी स्थिति की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि खराबी किस हिस्से में आई थी और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने हैं.