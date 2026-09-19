सेरड़ से सुंदरनगर लौट रही HRTC बस से अचानक निकला धुआं; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

अड्डा प्रभारी ने कहा - तकनीकी खराबी के कारण निकला धुआं

HRTC सुंदरनगर के अड्डा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी के कारण धुआं निकलने की समस्या सामने आई थी. चालक ने समय रहते बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई. उन्होंने बताया कि बस की तकनीकी जांच करवाई जा रही है और आवश्यक मरम्मत के बाद बस को जल्द ही ठीक कर दोबारा रूट पर भेज दिया जाएगा. फिलहाल घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. HRTC प्रबंधन की ओर से बस की तकनीकी स्थिति की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि खराबी किस हिस्से में आई थी और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने हैं.