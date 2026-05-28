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सोलन के देऊं घाट में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, एक की मौत, तीन घायल

Solan Car Accident News​: जानकारी के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी और देऊं घाट क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

|Last Updated: May 28, 2026, 07:17 PM IST

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सोलन के देऊं घाट में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, एक की मौत, तीन घायल

Solan Car Accident News​(कीर्ति कौशल): हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के देऊं घाट क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी और देऊं घाट क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

गनीमत यह रही कि खाई में गिरते समय कार एक पेड़ से टकराकर वहीं अटक गई. यदि वाहन पेड़ों में नहीं फंसता तो कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर सकती थी, जिससे हादसा और अधिक भयावह हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

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