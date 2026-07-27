एक झटके में छिनी रोजी-रोटी! दूध के टैंकर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय की नई बाइक की चकनाचूर

डिलीवरी बॉय की आजीविका पर संकट

हादसे में जिस बाइक को नुकसान हुआ, वह एक जोमैटो डिलीवरी पार्टनर की थी. पीड़ित ने बताया कि उसने करीब एक साल पहले ही यह बाइक खरीदी थी और इसी के सहारे डिलीवरी का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. बाइक पूरी तरह नष्ट होने से उसकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.