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एक झटके में छिनी रोजी-रोटी! दूध के टैंकर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय की नई बाइक की चकनाचूर

Himachal Accident: सोलन के NH-5 पर दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया. हादसे में जोमैटो डिलीवरी बॉय की बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:16 PM IST
एक झटके में छिनी रोजी-रोटी! दूध के टैंकर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय की नई बाइक की चकनाचूर

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