एक झटके में छिनी रोजी-रोटी! दूध के टैंकर ने जोमैटो डिलीवरी बॉय की नई बाइक की चकनाचूर

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Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) पर ब्रुरी क्षेत्र में सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सुबह करीब 4:45 बजे दूध से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा. हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कैंटर में सवार चालक सहित तीनों लोग सुरक्षित बच गए.
बिजली के खंभे और पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त
दुर्घटना के दौरान कैंटर की चपेट में आने से बिजली के खंभे, बिजली की तारें, सड़क की सुरक्षा रेलिंग और पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी.
डिलीवरी बॉय की आजीविका पर संकट
हादसे में जिस बाइक को नुकसान हुआ, वह एक जोमैटो डिलीवरी पार्टनर की थी. पीड़ित ने बताया कि उसने करीब एक साल पहले ही यह बाइक खरीदी थी और इसी के सहारे डिलीवरी का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. बाइक पूरी तरह नष्ट होने से उसकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.
स्थानीय लोगों ने उठाए सड़क सुरक्षा पर सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रुरी क्षेत्र में पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं. उनका आरोप है कि कई बार प्रशासन से यहां स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोगों ने राहत जताई कि यदि कैंटर रिहायशी मकानों की ओर गिरता तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था.