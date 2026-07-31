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सोलन नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा कार्यालय; पुलिस अलर्ट

Solan Bomb Threat: सोलन नगर निगम को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कार्यालय खाली कराया गया. पुलिस, बम निरोधक दस्ता और साइबर टीम मामले की जांच में जुटी है. स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:30 PM IST
सोलन नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा कार्यालय; पुलिस अलर्ट

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