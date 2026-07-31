सोलन नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा कार्यालय; पुलिस अलर्ट

Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे कार्यालय परिसर को खाली करवा दिया और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर गहन जांच में जुट गया.