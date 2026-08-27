सोलन में टीबी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब घर-घर होगी जांच

मरीज के संपर्क में रहने वालों की भी होगी स्क्रीनिंग

डॉ. पाठक ने कहा कि किसी परिवार में टीबी का मरीज मिलने पर उसके संपर्क में रहने वाले सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जांच में स्वस्थ पाए जाने वाले संपर्कों को टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तहत सुरक्षात्मक दवाएं दी जाएंगी, ताकि संक्रमण की संभावित आशंका को कम किया जा सके.