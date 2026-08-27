सोलन में टीबी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब घर-घर होगी जांच

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Solan News: सोलन जिले में टीबी की रोकथाम और समय पर पहचान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में टीबी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महीनेभर किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा हुई.
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने टीबी उन्मूलन, रोकथाम और मरीजों की नियमित देखभाल को लेकर अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
हर साल करीब 2 हजार मरीज सामने आते हैं
सीएमओ ने बताया कि सोलन जिले में हर साल करीब 2,000 टीबी मरीज सामने आते हैं. वहीं, हर छह महीने में लगभग 1,000 से 1,200 मरीज उपचाराधीन रहते हैं. मरीजों की संख्या में लगातार बदलाव होता रहता है.
टीबी की जल्द पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग अब हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों के जरिए घर-घर जाकर विशेष जांच कैंप आयोजित करेगा. इसके अलावा आयुष और निक्षय कैंपों में बलगम की जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
मरीज के संपर्क में रहने वालों की भी होगी स्क्रीनिंग
डॉ. पाठक ने कहा कि किसी परिवार में टीबी का मरीज मिलने पर उसके संपर्क में रहने वाले सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जांच में स्वस्थ पाए जाने वाले संपर्कों को टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तहत सुरक्षात्मक दवाएं दी जाएंगी, ताकि संक्रमण की संभावित आशंका को कम किया जा सके.
टीबी मरीजों के फॉलोअप पर जोर
स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक टीबी मरीज का बेसिक ब्लड टेस्ट, नियमित फॉलोअप और होम विजिट सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है. इससे मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने और बीमारी से जुड़े जोखिमों की समय रहते पहचान करने में मदद मिलेगी.
इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें
सीएमओ ने लोगों से अपील की कि यदि लगातार खांसी, बुखार, शाम के समय थकान, वजन कम होना या शरीर में गांठ जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं.
उन्होंने यह भी कहा कि टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह के अनुसार सुरक्षात्मक दवाएं जरूर लेनी चाहिए, ताकि बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.