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सोलन में टीबी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब घर-घर होगी जांच

सोलन में टीबी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर जांच करेगा. हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों से स्क्रीनिंग और संपर्क में रहने वालों की भी जांच होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:48 PM IST
सोलन में टीबी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब घर-घर होगी जांच

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