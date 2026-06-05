सोलन सब्जी मंडी में फसलों की बंपर आवक, लहसुन-बीन के दामों में 40 फीसदी तक उछाल

Solan News(कीर्ति कौशल): कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) सोलन में इस वर्ष सब्जियों की बेहतर आवक और बढ़े हुए बाजार भाव किसानों के लिए राहत और खुशी का कारण बने हैं. मंडी में लहसुन, बीन और मटर की रिकॉर्ड आवक के साथ किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं.

एपीएमसी सोलन के सचिव राघव सूद ने बताया कि मौजूदा विपणन सीजन के दौरान सोलन सब्जी मंडी में अब तक करीब 10 हजार क्विंटल लहसुन की आवक दर्ज की गई है. लहसुन का मॉडल मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन को अधिकतम 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक कीमत मिली.

उन्होंने बताया कि बीन की लगभग 5,300 क्विंटल आवक हुई है। बीन का मॉडल मूल्य 82 रुपये प्रति किलोग्राम रहा और इसका अधिकतम भाव 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया.

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राघव सूद के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लहसुन और बीन के दामों में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके साथ ही इन फसलों की आवक में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है.

मंडी में हरे मटर की आवक फरवरी-मार्च से शुरू हुई थी. अब तक 20 हजार क्विंटल से अधिक मटर मंडी में पहुंच चुका है। मटर का मॉडल मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि किसानों को अधिकतम 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक कीमत प्राप्त हुई.

इस बीच टमाटर की आवक भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में किसानों को टमाटर के लिए करीब 500 रुपये प्रति क्रेट का भाव मिल रहा है. एपीएमसी सचिव ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में टमाटर की आवक बढ़ने के साथ किसानों को लाभकारी मूल्य मिलते रहेंगे और मंडी में कारोबार और अधिक गति पकड़ेगा.