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सोलंग वैली में सजेगा पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप; आसमान में होगी सटीक लैंडिंग की जंग

Paragliding Pre-World Cup News: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां एक बार फिर दुनिया के पैराग्लाइडिंग पायलट्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST
सोलंग वैली में सजेगा पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप; आसमान में होगी सटीक लैंडिंग की जंग

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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