/सोलंग वैली में सजेगा पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप; आसमान में होगी सटीक लैंडिंग की जंग

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Paragliding Pre-World Cup News(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां एक बार फिर दुनिया के पैराग्लाइडिंग पायलट्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. मनाली की सोलंग वैली में 5 से 8 अक्टूबर तक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने जा रहा है. दुनिया के अलग-अलग देशों के पायलट करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से उड़ान भरेंगे और 8 हजार फीट की ऊंचाई पर बनाए गए टारगेट पर सटीक लैंडिंग के लिए जोर लगाएंगे. खास बात ये है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की टीमें भी इस इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेंगी. मनाली की सोलंग वैली... जहां अक्टूबर में आसमान में पैराग्लाइडर उड़ते नजर आएंगे और जमीन पर होगी सटीक लैंडिंग की जंग. 5 से 8 अक्टूबर तक यहां पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने जा रहा है.
इस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश और दुनिया के बेहतरीन पायलट हिस्सा लेंगे. करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से टेक-ऑफ के बाद पायलट लगभग 8 हजार फीट की ऊंचाई पर तय किए गए लैंडिंग टारगेट तक पहुंचेंगे. हवा की दिशा और रफ्तार के बीच टारगेट के सबसे करीब लैंडिंग करना ही इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी चुनौती होगी. मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी. महिला और पुरुष वर्ग में होने वाली इस प्रतियोगिता में ओवरऑल, टीम और महिला कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे.
मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन पहली बार इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रही है. एसोसिएशन के पायलट पहले भी कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. अब पहली बार मनाली में इस स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. एसोसिएशन के मुताबिक ये आयोजन आने वाले समय में मनाली को पैराग्लाइडिंग के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है.
पहले चरण में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और अगर आयोजन सफल रहता है तो अगले साल मनाली में बड़े स्तर पर एक्यूरेसी वर्ल्ड कप कराने की उम्मीद है. यानी अक्टूबर में सोलंग वैली का आसमान सिर्फ रोमांचक उड़ानों का गवाह नहीं बनेगा... बल्कि दुनिया के पायलट्स के बीच हवा में हुनर और जमीन पर सटीक निशाने की असली परीक्षा भी होगी.