/सोलंग वैली में सजेगा पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप; आसमान में होगी सटीक लैंडिंग की जंग

Paragliding Pre-World Cup News(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां एक बार फिर दुनिया के पैराग्लाइडिंग पायलट्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. मनाली की सोलंग वैली में 5 से 8 अक्टूबर तक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने जा रहा है. दुनिया के अलग-अलग देशों के पायलट करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई से उड़ान भरेंगे और 8 हजार फीट की ऊंचाई पर बनाए गए टारगेट पर सटीक लैंडिंग के लिए जोर लगाएंगे. खास बात ये है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की टीमें भी इस इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेंगी. मनाली की सोलंग वैली... जहां अक्टूबर में आसमान में पैराग्लाइडर उड़ते नजर आएंगे और जमीन पर होगी सटीक लैंडिंग की जंग. 5 से 8 अक्टूबर तक यहां पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने जा रहा है.