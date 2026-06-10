Una News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड स्थापित करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से बुधवार को ऊना जिले के प्राचीन महादेव मंदिर कोटला कलां और हरोली में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया.