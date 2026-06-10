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प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ कार्यकाल पर महादेव मंदिर कोटला कलां में विशेष हवन, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के उपलक्ष्य में हिमाचल के कोटला कलां महादेव मंदिर में विशेष हवन यज्ञ आयोजित किया गया. कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:06 PM IST
प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ कार्यकाल पर महादेव मंदिर कोटला कलां में विशेष हवन, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर रहे मौजूद

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