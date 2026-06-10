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Una News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड स्थापित करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से बुधवार को ऊना जिले के प्राचीन महादेव मंदिर कोटला कलां और हरोली में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया.
इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया. कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे.
देश की प्रगति और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए की गई प्रार्थना
हवन यज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां अर्पित की गईं. उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर उन्नति एवं समृद्धि की कामना की.
मोदी नेतृत्व की उपलब्धियों का किया उल्लेख
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, रक्षा, डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे और वैश्विक मंचों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं.
वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है तथा भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है.
पूजा-अर्चना के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम
हवन यज्ञ के बाद मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना का आयोजन भी किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल सार्वजनिक जीवन और देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया.