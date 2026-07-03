/स्पीति घाटी में हर पांचवां वयस्क गॉलस्टोन से पीड़ित, वैज्ञानिक अध्ययन ने बढ़ाई चिंता

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्र स्पीति घाटी में पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है. शोध के अनुसार, इस क्षेत्र के हर पांच में से एक से अधिक वयस्क (21.3%) में गॉलस्टोन की समस्या पाई गई है, जो देश के कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है.
यह निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल Cureus में प्रकाशित शोध “Prevalence and Factors of Gallstone Disease in the High-Altitude Tribal Population of Spiti Valley, Northern India: A Population-Based Cross-Sectional Study” में सामने आया है.
दो वर्षों तक चला फील्ड सर्वे
इस अध्ययन का नेतृत्व डॉ. विपिन शर्मा ने किया. फरवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच किए गए इस शोध में सात सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने स्पीति घाटी के दूर-दराज और ऊंचाई वाले गांवों में जाकर सर्वे किया.
शोधकर्ताओं ने केवल अस्पतालों के रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अल्ट्रासाउंड मशीनों के साथ हिक्किम, कोमिक और अन्य दुर्गम गांवों का दौरा किया. अध्ययन में 30 से 70 वर्ष आयु वर्ग के 450 स्थानीय निवासियों की मौके पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर जांच की गई.
राष्ट्रीय औसत से कई गुना अधिक गॉलस्टोन
अध्ययन में पाया गया कि स्पीति घाटी के 21.3 प्रतिशत प्रतिभागियों में गॉलस्टोन मौजूद था. यह आंकड़ा उत्तर भारत के गंगा के मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों (करीब 4.15%) और कश्मीर (करीब 6.12%) में पहले दर्ज मामलों की तुलना में काफी अधिक है.
हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अधिक ऊंचाई ही इस बीमारी का सीधा कारण नहीं है.
बढ़ती उम्र, महिलाएं और फैटी लीवर प्रमुख जोखिम कारक
अध्ययन के अनुसार गॉलस्टोन के सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में बढ़ती उम्र, महिला होना और फैटी लीवर शामिल हैं.
शोध के दौरान ऊंचाई के आधार पर तीन समूह बनाए गए। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 प्रतिशत, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24.7 प्रतिशत और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 15.3 प्रतिशत लोगों में गॉलस्टोन पाया गया. इससे संकेत मिलता है कि बीमारी का संबंध केवल ऊंचाई से नहीं, बल्कि अन्य जैविक और जीवनशैली संबंधी कारणों से भी है.
गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर गॉलस्टोन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इनमें पित्ताशय में सूजन (एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस), अग्नाशयशोथ (पैंक्रियाटाइटिस), अवरोधक पीलिया और बार-बार होने वाला पित्त दर्द शामिल हैं.
दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता को देखते हुए भविष्य में पित्ताशय के कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.
विशेषज्ञों ने दी स्क्रीनिंग बढ़ाने की सलाह
शोधकर्ताओं ने जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य जांच, अल्ट्रासाउंड सुविधाओं की आसान उपलब्धता और पित्त एवं यकृत संबंधी सर्जिकल सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है.
साथ ही उन्होंने खान-पान, जीवनशैली और आनुवंशिक कारणों की गहराई से जांच के लिए भविष्य में बड़े स्तर पर और विस्तृत शोध किए जाने की भी सिफारिश की है.