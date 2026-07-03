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स्पीति घाटी में हर पांचवां वयस्क गॉलस्टोन से पीड़ित, वैज्ञानिक अध्ययन ने बढ़ाई चिंता

IGMC Shimla: हिमाचल की स्पीति घाटी पर हुए नए वैज्ञानिक अध्ययन में हर पांचवें वयस्क में गॉलस्टोन (पित्त की पथरी) होने का खुलासा हुआ है. शोध में बढ़ती उम्र, महिलाओं और फैटी लीवर को प्रमुख जोखिम कारक बताया गया है. विशेषज्ञों ने स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 03, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:15 PM IST
स्पीति घाटी में हर पांचवां वयस्क गॉलस्टोन से पीड़ित, वैज्ञानिक अध्ययन ने बढ़ाई चिंता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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