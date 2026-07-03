/स्पीति घाटी में हर पांचवां वयस्क गॉलस्टोन से पीड़ित, वैज्ञानिक अध्ययन ने बढ़ाई चिंता

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्र स्पीति घाटी में पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है. शोध के अनुसार, इस क्षेत्र के हर पांच में से एक से अधिक वयस्क (21.3%) में गॉलस्टोन की समस्या पाई गई है, जो देश के कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है.